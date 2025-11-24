Las emotivas palabras de Bad Bunny tras su paso por República Dominicana

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante un concierto como parte de su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour este viernes, en el estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

El cantante puertorriqueño Bad Bunny reveló este lunes que República Dominicana no formaría parte de la gira “Debí tirar más fotos” luego de celebrar dos conciertos consecutivos el pasado fin de semana en el país caribeño.

El artista explicó que Santo Domingo se habría quedado fuera de la lista por temas de logística, tiempo y accesibilidad en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

“Mi amigo GAMAL se esforzó como siempre y como nunca para hacerlo posible. Gracias a eso, tuve un inicio de gira que no esperaba, y que no sabía que necesitaba. WOW! REPÚBLICA DOMINICANA, tal como en el 2016, una vez más me han dado el amor y la energía para comenzar a repartir al mundo”, expresó en una publicación en X, anteriormente Twitter.

Puedes leer: La casita de Puerto Rico se mudó al corazón de Santo Domingo

El intérprete de “Tití me preguntó” catalogó de “muy especial” su reciente estadía en el país y agradeció a los dominicanos por lo vivido en las presentaciones del viernes y sábado respectivamente, las cuales tildó de «increíbles».

Desde sus inicios

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, destacó el apoyo recibido de parte de los dominicanos desde el inicio de su carrera musical.

Lee también: Bad Bunny continúa su conexión con RD con recorrido por la Ciudad Colonial

“No es mentira que después de Puerto Rico, el primer país que me hizo sentir querido, apoyado y que entendían y conectaban con mi música fue REPÚBLICA DOMINICANA. A mis 22 años, todos ellos vividos en Puerto Rico, piso suelo dominicano por primera vez, con muy pocas canciones pero con ganas infinitas de comerme al mundo. «el loco, el conejo, el mejor» como si ellos ya hubieran visto el futuro”, manifestó.

Para Bad Bunny, República Dominicana se convirtió en uno de los países más significativos. “Tan cerquita de mi toda la vida, jamás hubiera pensado que Quisqueya terminaría siendo tan importante y querida para mí. Son demasiadas experiencias e historias que he vivido en esa tierra tan linda con muchas similitudes a la mía. Son muchas las amistades y gente buena dominicana que he conocido, que valoro y conservo con mucho cariño”.

Mucho mangú

Al culminar su mensaje cargado de agradecimiento, el “Conejo Malo” bromeó acerca de las veces que consumió uno de los platos típicos. “En una semana comí tanto pero tanto mangú, salami y queso frito que si me paro a batear, se la saco del parque a Ohtani del primer pitcheo”.