Bad Bunny continúa su conexión con RD con recorrido por la Ciudad Colonial

Santo Domingo.- El artista urbano Bad Bunny aprovechó su estadía en República Dominicana para pasearse por la Ciudad Colonial, un día después de culminar los dos conciertos que ofreció en el Estadio Quisqueya, ambos a casa llena.

En un video que circula en redes, se observa al intérprete de “Un Preview” caminando relajado por la Primada de América, disfrutando de los espacios históricos y las atracciones del lugar. Durante su visita fue acompañado por Juan Mubarak, director de Patrimonio Monumental, junto a una comitiva del Ministerio de Turismo.

Su gira en República Dominicana

Bad Bunny presentó en el país su tour “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, con funciones el 21 y 22 de noviembre. Las boletas se agotaron en cuestión de horas tanto para la primera fecha como para la segunda, habilitada tras la gran demanda.

Este es el primer destino que visita tras culminar su exitosa Residencia en Puerto Rico, compuesta por 31 conciertos. Su próximo show tendrá lugar en Costa Rica los días 5 y 6 de diciembre, para luego continuar en México, donde ofrecerá ocho funciones.

La visita del Conejo Malo a la Ciudad Colonial se suma al entusiasmo generado en el país por sus presentaciones, catalogadas como un éxito rotundo.