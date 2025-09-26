Las parteras

II

Quiero felicitar a los grupos católicos y protestantes, que se empeñan en cumplir con el mandato divino: “Todos mis mandamientos se reducen a uno: Ama a tu prójimo/a como a ti mismo/a”, auxiliando a mujeres en proceso de parto y sus bebés.

En ese proceso es necesario: Ignorar las contracciones. -Poner atención a movimientos fetales. No debe pasar una hora sin que se mueva el o la bebe. -No perturbar el parto. Dar confianza a la madre. -Observar el color del líquido amniótico. Debe ser transparente y oler a cloro. Si es oscuro y apesta hay que ir para un centro. -Asegurar que la madre descanse 48 horas por lo menos después del parto.

-Si se percibe un desgarro introducir una gasa en la vagina. Si la sangre no se detiene hay que ir a un Centro. -Observar los movibles, si hay que usar un tercero para la sangre hay hemorragia. Apelar centro médico para que inyecten la parturienta comisoprotoi, 400 miligramos, para contraer el útero. -Si la madre defeca en el parto limpiarla suavemente. Cuando sale cacá primero, la cabeza del/la bebé esta cerca. No pujar sin contracción.

-Esperar la expulsión de la placenta. Cuando esta se desprende sale un chorro de sangre. Si la sangre inunda dos móviles hay hemorragia. -Ojo: Solo 10% de las mujeres rompen fuente. Hay partos mojados y los hay secos. -Al nacer colocar al bebé o la bebé de inmediato en el pecho de la madre.

Ella exuda oxitonina, lo cual promueve el apego del bebé, o la bebé, a la madre y viceversa. -Media hora después, cuando se haya puesto blanco, corta el cordón umbilical. Se sujeta con una pinza a dos centímetros del vientre, y dos centímetros más arriba y corta. Si no se tiene pinzas hervir un cordón o soga, por media hora, con que amarrarlo. No usar fajita, puede infectar el ombligo.. -No debe hacer frio en la habitación. -Escuchar los latidos de corazón. -Observar el color. Aunque nazcan grisaceos, a los 5 minutos han recuperado el color. -Si mueve brazos y piernas. -Si a los 10 minutos no tiene color llevarlo a un Centro. -Se le saca la flema o liquido de la nariz y boca con un perita.