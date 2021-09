Laura Bozzo pide segundo amparo ante orden de captura

Segundo amparo

La presentadora de televisión Laura Bozzo ahora solicitó un segundo amparo contra la orden de aprehensión girada por la FGR, por presuntamente vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

No pagó impuestos

Dicho inmueble ubicado en La Herradura, Estado de México, habría sido embargado por el SAT, por el adeudo que tiene la conductora por negarse a pagar sus impuestos a la hacienda pública mexicana, a quien debe la cantidad de 13 millones de pesos.

Bozzo incurrió en el ilícito de vender esta propiedad, por lo que solicitó un segundo amparo para evitar ser aprehendida por las autoridades. El juez noveno de distrito en Toluca, se declaró incompetente para darle curso a este recurso legal.

Se va de casa

Charlie Sheen respondió a las afirmaciones de una de sus hijas con Denise Richards, sobre haber sido criada en un hogar abusivo. Sam Sheen, de 17 años, dijo en un video de TikTok, ahora eliminado, que estaba “atrapada” en un hogar “abusivo” hace un año.

Vive con él

“Hoy hace 1 año: atrapada en un hogar abusivo, me odiaba, pasaba días sin comer ni dormir, locamente deprimida, odiaba la escuela, etc”, dijo Sam. Si bien no estaba claro con quién vivía Sam, hace un año, la estrella de “Two and a Half Men” aparentemente confirmó que ahora vive con él.

“Sam es increíble. La amo a ella y a todos mis hijos incondicionalmente. Nos lo estamos pasando de maravilla”, dijo en un comunicado emitido a al medio Fox News.

Lucha con vecinos

Según algunos medios, Kim Kardashian estaría en una batalla con sus vecinos por sus planes de construir un búnker subterráneo y un “centro de bienestar” subterráneo, en su propiedad de US$60 millones en Hidden Hills.

Se niegan

Según los informes, Kim quiere construir una bóveda, un spa y una estructura de estacionamiento subterráneo, además de una caseta de vigilancia separada sobre el suelo en la propiedad.

El plan de kim provocó una guerra legal con los residentes de la misma área. Los vecinos, en documentos legales obtenidos por The Blast, han pedido a un juez que detenga la construcción con el argumento de que “puede provocar una explosión”, debido a la proximidad a las líneas de gas.