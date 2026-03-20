Laura Pausini incluirá a Santo Domingo en su nueva gira mundial

Santo Domingo. — La artista italiana Laura Pausini volverá a presentarse en territorio dominicano con un concierto programado para el 10 de mayo de 2026, como parte de su gira “Yo Canto World Tour”, con la que recorre distintos escenarios internacionales.

El evento tendrá lugar en el Óvalo de la Feria Ganadera y marcará el regreso de la intérprete tras más de una década sin actuar en el país, desde su última visita en 2012.

Reencuentro con su público

La presentación representa una nueva oportunidad para que los seguidores locales disfruten en vivo de un repertorio que ha trascendido generaciones, en una velada que promete reunir sus éxitos más reconocidos junto a una producción escénica de gran formato.

Detalles de las entradas

Los organizadores informaron que las boletas estarán disponibles a partir del 23 de marzo en una preventa exclusiva para fanáticos, mientras que la venta general iniciará al día siguiente, ambas a través de la plataforma digital correspondiente.

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Trayectoria consolidada

Con más de 30 años de carrera, Laura Pausini ha logrado posicionarse como una de las figuras más influyentes de la música internacional, destacándose tanto en el mercado latino como en el europeo.

Su discografía incluye temas ampliamente conocidos que han reforzado su conexión con el público, además de una presencia constante en rankings globales.

Impacto internacional

A lo largo de su trayectoria, la cantante ha sido reconocida con importantes premios de la industria y ha compartido proyectos con artistas de renombre, consolidando una carrera de alcance global.

Su regreso a la República Dominicana forma parte de una agenda internacional que reafirma su vigencia en la música y su cercanía con sus seguidores en distintos países.