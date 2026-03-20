La modelo y comunicadora Larimar Fiallo anunció este viernes el nacimiento de su segunda hija, a quien ha llamado Elena.

La bebé es fruto de su relación con David A. Wachsmann, con quien contrajo matrimonio en julio de 2025.

Según compartió la también presentadora en sus redes sociales, la pequeña nació el pasado martes 17 de marzo, fecha que coincide con el Día de San Patricio.

Larimar publicó un emotivo mensaje acompañado de un video familiar. «Hogar. Donde estén ellos y Jimena, ahí quiero acampar por siempre, mi hogar, refugio de mi alma. Bienvenida a tu familia Elena Wachsmann Fiallo, 17 de marzo, St. Patrick’s Day 2026. Hola mundo».

Fiallo también es madre de Jimena, de 11 años, quien ahora se convierte en hermana mayor.

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