LAWA impulsa industria de bodas y eventos en RD

Santo Domingo.- Bajo el encanto arquitectónico de la Ciudad Colonial, entre muros cargados de historia y una atmósfera de exclusividad, la industria de bodas y eventos en República Dominicana dio un paso firme hacia su consolidación internacional con el lanzamiento oficial del capítulo local de los Latin American Wedding & MICE Awards (LAWA).

El acto, celebrado en Casas del XVI, reunió a figuras clave del sector, representantes de la prensa e invitados especiales, en un encuentro que no solo presentó los detalles de la premiación, sino que también evidenció el crecimiento sostenido de una industria que apuesta por la innovación, la calidad y la proyección global.

La gala de premiación está pautada para el próximo 26 de mayo en el Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, donde se reconocerá a los principales exponentes de los sectores de bodas, eventos sociales, turismo de romance y reuniones (MICE). Los ganadores a nivel nacional tendrán la oportunidad de representar al país en la competencia regional, llevando consigo el sello del talento dominicano.

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Con un total de 68 categorías, los premios buscan integrar a todos los actores de esta dinámica industria, desde organizadores y diseñadores hasta proveedores de servicios turísticos, consolidando una plataforma que celebra la excelencia y promueve la competitividad.

Ignacio Glass, Olga de los santos, Sulin Lantigua, Verónica Sención y Carlos Frías

Durante la presentación, Pedro Vargas, director del capítulo República Dominicana, destacó que esta segunda edición marca un punto de madurez para el sector. Aseguró que la industria ha sabido reinventarse frente a los desafíos, elevando sus estándares y posicionando al país como un destino atractivo y sofisticado.

En esa misma línea, Leonardo Artigas, director general de los premios, subrayó la importancia de conectar el talento local con escenarios internacionales. Señaló que cada capítulo nacional no solo fortalece la industria desde sus bases, sino que también construye puentes hacia toda Latinoamérica.

Más allá del reconocimiento, el impacto económico del sector respalda su relevancia. El turismo de romance genera más de 1,300 millones de dólares anuales en el país, impulsado por miles de bodas destino que atraen a parejas de mercados como Estados Unidos, Europa y América Latina. A esto se suma el turismo de reuniones, que aporta alrededor de 500 millones de dólares, consolidando a República Dominicana como un punto estratégico para congresos e incentivos.

En este contexto, la llegada de los LAWA no solo celebra el talento, sino que fortalece una industria en expansión, que encuentra en cada evento una oportunidad para proyectar la identidad, creatividad y capacidad del país ante el mundo.