La estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, se está acercando al final de su legendaria carrera, pero está dejando de lado los rumores de retiro por ahora.

Durante una aparición en 360 With Speedy, James negó la idea de que esté enviando señales de que se retirará pronto.

«No estoy insinuando nada», dijo James en el minuto 17:50. «Obviamente, sé que estoy al otro lado del bache, sin duda. Vamos, no voy a jugar otros 23 años, eso seguro, y no voy a jugar otros 10. Definitivamente me estoy preparando para el final, pero aún no he llegado».

El jugador de 40 años alimentó las especulaciones sobre su retiro con su nuevo hobby, el golf, esta pretemporada, así como con su gira «Forever King» con Nike para celebrar el lanzamiento de su zapatilla número 23. Sin embargo, reiteró que, aunque el final está cerca, dejó claro que no está listo para retirarse de las canchas.

Por: Doric Sam

Bleacher Report