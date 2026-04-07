Yaxel Lendeborg se confunde en un abrazo con su madre Yissel Raposo, luego de culminar el partido por el campeonato de la NCAA. En la imagen circular figuran con el Trofeo Regional del Medio Oeste de la NCAA.

Yaxel Lendeborg rindió un tributo a su madre, la dominicana Yissel Raposo, tras la universidad de Michigan proclamarse anoche campeón de la NCAA al vencer en un partidazo a UConn 69 por 63.

Durante la entrega del trofeo, luego de ganar el título, le preguntaron a Lendeborg cómo su madre había impulsado su carrera.

El joven dominicano de 23 años hizo una pausa y se explayó en el escenario del campeonato y respondió: “Te debo todo”, dijo.

“Eres mi mundo. Eres una super humana, una super mujer. No estaría aquí sin ti y haré todo lo posible para que estés bien siempre”, añadió.

En un momento de la entrevista Yaxel se le escuhó con voz entrecortada.

La madre lloró

Lendeborg jugó su mejor baloncesto durante el torneo promediando 18 puntos.

Su madre, la dominicana Yissel, estuvo en las gradas en todos los partidos. Las cámaras de televisión a menudo la captaron celebrando y secándose las lágrimas, y en Lucas Oil Stadium donde Michigan finalmente se alzó con el campeonato, no fue una excepción.

Cáncer

El homenaje de Lendeborg a su madre tras ganar el campeonato llegó después de una temporada difícil.

En un ensayo en febrero pasado, compartió que ella estaba luchando contra el cáncer de apéndice en etapa 4, pero lo había mantenido en secreto para que él pudiera concentrarse en el baloncesto.

Rechazó oferta

Su madre Yissel también lo apoyó durante su fracaso académico en Nueva Jersey y lo envió a un colegio comunitario en Arizona para que enderezara su vida.

Este camino lo llevó a Michigan donde elogió el enfoque de entrenamiento del programa, tras rechazar una oferta mucho mayor entre 7 y 9 millones de dólares de los Kentucky Widcats.

Esos detalles aparecen en Athlonsports.com, portal digital de baloncesto.

Un guerrero

Anoche Lendeborg, quien jugó lesionado del tobillo y la rodilla izquierda, se comportó como una fiera defensivamente y fue una pieza determinante para la victoria de Michigan.

Anotó 13 puntos y en todo el trayecto del partido se le vio haciendo un gran esfuerzo, pues algunos de sus amigos nos comentaron el dolor que soportó Yaxel para que los jugadores y los técnicos de Michigan levantaran el trofeo de campeón.

Entrega

Los jugadores de Michigan demostraron al mundo la importancia de la disciplina, el esfuerzo, la concentración y el deseo de triunfar.

¡Michigan, es un merecido campeón!

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.