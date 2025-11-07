El papa critica despliegue de tropas de Estados Unidos

La voz del papa León XIV se ha unido al incipiente coro que ve con preocupación el despliegue de tropas estadounidenses en el Pacífico y el Caribe con el alegado propósito de perseguir el narcotráfico.

El miedo a la reacción de Donald Trump, sobre todo a un incremento arancelario, ha sumido en el silencio a la mayoría de las naciones sobre lo que se ha definido como una violación del derecho internacional.

Más de 60 personas a muerto durante bombardeos de naves estadounidenses a supuestas narcolanchas que salen de las costas colombianas y venezolanas.

No conforme con el hundimiento de las supuestas narcolanchas y la muerte de sus tripulantes, Estados Unidos ha desplegado portaaviones y fragatas en el Caribe y el Pacífico.

Al condenar el despliegue y decir que con la violencia no se gana, el papa imploró por el diálogo en la lucha contra el narcotráfico y los males que abaten a las naciones.