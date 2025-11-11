San Carlos y Mauricio guerra por supremacía

La guerra por la supremacía de campeonatos del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional inicia hoy con la serie final entre los clubes San Carlos y Mauricio Báez. Ambas franquicias están igualadas en títulos con 10.

La final

Esta serie final encuentra al club San Carlos, el equipo más dominante durante la temporada y al Mauricio Báez, los actuales bicampeones y quienes participarán en su novena final de manera consecutiva en el TBS Distrito.

Durante la fase regular dividieron honores. Mauricio Báez ganó el primer choque de forma muy reñida 85-83 y en el segundo partido San Carlos lució más dominante con victoria 95-81 ante los mauricianos.

Consistentes

Los sancarleños registraron la mejor marca del torneo con 10 triunfos y tres derrotas en la etapa regular y fase de eliminación. Es el único equipo que mantiene los mismos refuerzos desde el inicio del certamen, (Jayson Valdez y Tyran de Lattibeaudiere), quienes componen el quinteto junto a Juan Guerrero, Luis David Montero y Eddy Polanco.

Los jugadores con más presencia de minutos desde el banco han sido Eddy Polanco, JJ Romer y Kevin Mateo.

Los dirigidos por Víctor Peña, ganador al premio de “Dirigente del Año” derrotaron 3-1 al Rafael Barias en la semifinal A.

Estilo diferente

Los representantes de Villa Juana cambiaron la estructura del equipo que habían utilizado en las últimas ocho campañas en el TBS Distrito.

Volvieron a contratar los servicios de Luismal Ferreiras y apostaron por Michael Warren como segundo refuerzo, sacrificando altura y apelando al juego rápido como principal recurso.

Los hermanos Juan Miguel y Gerardo Suero, quienes participarán en su novena final consecutiva, acompañarán en el cuadro titular a Richard Bautista, quien está invicto en finales en el TBS Distrito (2-0), ambos títulos con Mauricio Báez.

Melvyn López utilizó una rotación más larga en la semifinal ante San Lázaro que dominaron 3-1. Desde el banco accionaron Luis Feliz, Shamil Paulino, Rayner Moquete y Danilo Núñez. Al igual que Brayan Martínez, quien finalizó su participación en el torneo.

Duelos claves

Juan Miguel Suero y Luis David Montero, son dos de los jugadores más completos del baloncesto local y se verán de frente en la final.

Por sus características defensivas, suelen defender a los mejores jugadores del equipo contrario y en esta serie no será la excepción. Pero además sus contribuciones ofensivas serán necesarias para ambos conjuntos.

Otro duelo vital será el de Juan Guerrero, MVP del torneo y Luismal Ferreiras. Guerrero, quien busca su primer título en el basket distrital tendrá como defensor primario a Ferreiras, quien se ha encargado de ser el protector del aro mauriciano.

San Carlos sabe como facilitarle el balón a Guerrero, para hacer daño cerca y lejos del aro, por lo que el trabajo defensivo de Luismal debe ser muy certero y contar con la ayuda de los demás soldados de Villa Juana.

El dato

Sexto encuentro

San Carlos domina los duelos en finales ante Mauricio (3-2).

Su última final fue en el 2016, cuando los mauricianos ganaron por barrida (4-0).

En 2003, San Carlos fue campeón, ya que Mauricio abandonó la serie, que dominaba 2-1, por los problemas de seguridad con los fanáticos.

En 1982, San Carlos se llevó el título en seis partidos (4-2).

En 1986, Mauricio ganó en seis compromisos y en 1988, los sancarleños triunfaron en siete choques (4-3).

Juegos de hoy

Mauricio Báez vs San Carlos – 08:00 P.M.