Santo Domingo.-“Ellos son el poder, los que tenemos que defender el voto somos nosotros, de los que hacen fraude. Nosotros con quien contamos es con la voluntad del pueblo”, fue la respuesta que dio el expresidente Leonel Fernández este jueves a la prensa que le abordó sobre su parecer ante las reacciones de algunos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante el anuncio de que en los próximos comicios la Fuerza del Pueblo y aliados defenderán los votos en cada mesa.

Sobre los datos de una encuesta dada a conocer por funcionarios de Palacio, Fernández señaló que no se miden los partidos, sino las figuras.

“Lo que se miden no son los partidos, usted no mide un partido de 46 años con uno de dos meses, que midan las figuras”, quien apuntó que no lo dice por inmodestia, sino por la realidad, como el hecho de que a la FP le han autorizado hace apenas dos semanas utilizar el nombre y sus símbolos.

Manifestó que “significa mucho que un partido tan joven esté arriba en las encuestas, señalando que, hacen unas encuestas amañadas para presentar una percepción que no se corresponde con la realidad”.

“La realidad es que van a quedar en tercer lugar y serán derrotados”, manifestó Fernández, quien recibió felicitaciones por su cumpleaños número 66 este jueves en las instalaciones de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode).

Y a propósito de cumplir años, el presidente de la FP dijo que la parte positiva es que hay más experiencia y más sabiduría que lo que lleva a comprender mejor las cosas, y a seguir la lucha por la libertad, la democracia y la defensa de la Constitución.

Sobre las expectativas con relación a la participación de la FP en el próximo proceso electoral, dijo que nunca en la historia dominicana se había organizado un partido en dos meses que ya tenga el nivel de penetración que tiene la organización política que lidera, en la sociedad dominicana.

“Yo mismo me asombro de la cantidad de cosas que hemos logrado en tan poco tiempo, obviamente, eso tiene un apoyo histórico”, dijo, al referirse a los logros de los gobiernos que encabezó durante 12 años, a lo que significa además, el Movimiento 14 de Junio, que han atraído a través del Partido de los Trabajadores Dominicanos, así como también a ciudadanos independientes que han deseado participar en la vida política pero no encontraban la forma.

Señaló que la FP ha venido a llenar un vacío, “algo que estaba faltando en el escenario político para que personas que no estaban afiliadas a ningún partido, pero con el deseo de participar, encuentren este espacio”.

Apuntó que la FP genera un mayor equilibrio en el sistema de partidos, y que no cabe duda de que ahora hay una distribución de la participación político-partidista.

“La FP va creciendo cada día, por tanto, nos sentimos optimista que saldremos airosos en febrero a pesar de la brevedad del tiempo y ya para las presidenciales vamos a encontrar la forma que nos permita celebrar el próximo encuentro en el Palacio Nacional”, manifestó Fernández, arrancando risa a los presentes, que asistieron para desearle un feliz cumpleaños.