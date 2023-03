Leonel Fernández asegura sigue creyendo en el amor

A pesar de terminar un matrimonio de 19 años con la ex vice mandataria Margarita Cedeño, el ex presidente de la República Leonel Fernández, aseguró que sigue creyendo en el amor por encima de los desafíos personales que enfrenta.

“Creo en el amor y en el amor en todos sus aspectos. Estoy en medio de nuevos desafíos no solamente en el ámbito personal sino también para el país”, expresó en una entrevista concedida a la periodista Lourdes Stephen, para Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo, donde también participó su nuero, el ex pelotero de Grandes Ligas, Albert Pujols.

Sobre la relación de su hija Nicole con el deportista, Fernández reveló que se enteró cuando fue invitado a tirar la primera bola en el juego en que Pujols dio los 700 jonrones.

De izquierda a derecha: Leonel Fernández, Lourdes Stephen y Albert Oujols./ Foto del Instagram de Leonel Fernández.

“Bueno, fue toda una sorpresa porque Albert me invitó a San Luis cuando ya estaba en la recta final para obtener los 700 jonrones y cuando llegamos a San Luis me dice: yo quiero hablar con usted aparte, muy ceremoniosamente. Le digo explíqueme y me dice yo estoy en tal y cual cosa”, expresó.

La entrevista a ambas figuras fue realizada en Florioda, Estados Unidos, en el marco del VIII Torneo de Golf de la Fundación Global de la Democracia y Desarrollo, entidad presidida por el ex presidente y que procura generar fondos para realizar continuar con las tareas de FUNGLODE, “la realización de investigaciones sobre el impacto de la globalización económica, comercial, cultural, tecnológica, ambiental y convertirlas en publicaciones”, detalló.