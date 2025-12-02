Leonel Fernández critica al PRM en marcha

En la marcha de Fuerza del Pueblo contra la inflación, la corrupción y el narcotráfico, Leonel le dijo al PRM que recoja. ¿Qué les parece?

El PLD ha criticado la lentitud que observa en la investigación sobre el escándalo de Senasa. La preocupación es válida. ¿Verdad?

La respuesta de Roberto Santana a Danilo Medina sobre la penitenciaría de Las Parras evidencia que los roles han cambiado. ¿De acuerdo?

Colombia salió al frente a la decisión de Washington de cerrar el espacio aéreo de Venezuela. Dice que es una violación de la soberanía.

A medida que se acerca 2028 los partidos han arreciado su ofensiva. Nadie quiere que lo sorprendan asando batatas. ¿Estamos?

El PRM dice estar complacido con su jornada de verificación y afiliación de militantes. Cada quien dice lo que más le conviene.

La tormenta Melissa también enfrió la economía, que en octubre apenas creció 0.2 %. Las secuelas del fenómeno todavía se sienten.

Más facilidades para los militares. Ahora podrán usar de manera gratuita el Metro y el teleférico. ¿Serán los únicos que lo merecen?