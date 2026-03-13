La pareja de artistas cristianos Ányelo Beltré y Sarah Rondón, conocidos como R Nova han encendido las redes s al lanzar un vibrante dembow inspirado en la reciente victoria de la República Dominicana sobre Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

Tras un emocionante encuentro que terminó 7 carreras por 5 a favor de Dominicana, R Nova capturó la euforia del «festival de palos» vivido en el partido para convertirlo en un himno de celebración que ya resuena entre los fanáticos del patio.

La lírica del tema revive los momentos cruciales del partido, haciendo especial énfasis en el batazo de Juan Soto, quien fue el encargado de «encender la mecha».

Con un cuadrangular de línea salvaje por el right-center field, Soto trajo dos carreras fundamentales al plato, desatando la locura en las gradas y marcando el ritmo de lo que sería una jornada histórica de puro poder.

Pero el festival no se detuvo ahí, y R Nova se encarga de darle su «respeto» en el dembow a las demás figuras que se unieron a la fiesta de batazos.

La canción destaca la artillería pesada compuesta por Ketel Marte, Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr., quienes con su agresividad en el plato confirmaron que, cuando el equipo dominicano se conecta, no hay lanzador que pueda contener el empuje del «Plátano Power».

A través de sus redes sociales, R Nova compartió este pegajoso ritmo que no solo celebra un triunfo deportivo, sino que se convierte en la banda sonora del orgullo nacional.

Con el estilo directo y la energía característica de su género, los artistas lograron plasmar la adrenalina de un juego lleno de emociones.