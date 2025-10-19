San Cristóbal. – El expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, acusó este domingo al Partido Revolucionario Moderno (PRM) de hundir al país en una ola de criminalidad que mantiene a la población en un estado permanente de miedo e inseguridad.

Durante un acto de juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, celebrado en el Club Gremio de Nigua, Fernández aseguró que la violencia ha tomado el control de las calles y que la ciudadanía vive con temor constante a ser víctima de asaltos.

“Un país donde todos nos hemos convertido en rehenes, no podemos salir de noche porque tememos ser víctimas de un asalto. La criminalidad se ha extendido por todas partes”, expresó Leonel Fernández.

El líder opositor lamentó que la vida cotidiana de las familias dominicanas esté marcada por el miedo a los robos, atracos y otros delitos que ocurren a cualquier hora del día. En ese sentido, afirmó que la actual gestión de gobierno ha fracasado en su promesa de garantizar la seguridad ciudadana, atribuyendo el incremento de la violencia a la falta de planificación y de políticas públicas efectivas.

Fernández también cuestionó las deficiencias en los servicios básicos, señalando que muchas comunidades del país aún carecen de agua potable por la mala gestión gubernamental.

“Las comunidades están demandando hoy la construcción de acueductos porque estamos carentes de agua potable”, indicó.

El acto contó con la participación de más de 40 nuevos dirigentes provenientes del PRM, del PLD y de otras organizaciones políticas, quienes formalizaron su ingreso a la Fuerza del Pueblo. Entre los juramentados figuran líderes comunitarios, docentes, empresarios, excandidatos y dirigentes barriales de San Gregorio de Nigua y Quita Sueño, zonas consideradas estratégicas para el crecimiento del partido en la provincia.

Fernández estuvo acompañado por miembros de la Dirección Política de la FP, entre ellos el secretario general Antonio Florián (Peñita) y la nueva presidenta provincial de San Cristóbal, Carolin Matos, quien con apenas 27 años se convierte en una de las dirigentes más jóvenes en asumir ese cargo a nivel provincial.

Durante su discurso, el expresidente sostuvo que el creciente respaldo de exdirigentes del oficialismo refleja el descontento social con la actual administración.

“La gente se está dando cuenta de que este gobierno no ha estado a la altura de los desafíos del país. Por eso vienen a la Fuerza del Pueblo, porque saben que aquí sí hay compromiso con la transformación”, afirmó.

La actividad generó una amplia movilización en la zona, con asistencia masiva de simpatizantes, estructuras locales del partido y representantes de medios de comunicación. Tras la juramentación, Fernández se trasladó al municipio cabecera para participar en la Feria Multisectorial Expo Constitución 2025, organizada por la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal.