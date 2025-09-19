Leonel Fernández recibe en Funglode a Faride Raful y a la Comisión de Reforma Policial

Santo Domingo. – El presidente de la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, recibió en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; al director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; y a los demás integrantes de la comisión encargada de la elaboración de la nueva Ley de la Policía Nacional.

Durante el encuentro, la comisión entregó a Fernández el anteproyecto de ley de reforma policial, como parte del proceso de discusión que busca transformar y modernizar la institución del orden.

Además de la ministra Raful y del mayor general Guzmán Peralta, asistieron el director legal de la Comisión de Reforma Policial, Servio Tulio Castaños; la coordinadora de la Reforma Administrativa, Elena Villeya; y la integrante de la Comisión Consultiva de la Reforma, Marisol Vicens.

Fernández estuvo acompañado por referentes en materia de seguridad y miembros de su equipo político, entre ellos los exjefes de la Policía Nacional Rafael Guillermo Guzmán Fermín, Pedro de Jesús Candelier y José Armando Polanco Gómez, así como Josefina Reynoso y Natanael Concepción.

En la reunión celebrada en Funglode, el expresidente y su equipo formularon recomendaciones de mejora para ser incorporadas al anteproyecto, conscientes de que la reforma policial constituye uno de los principales desafíos institucionales que enfrenta la República Dominicana.

Actualmente, el país atraviesa una ola de inseguridad ciudadana, denunciada reiteradamente no solo por el presidente Fernández, sino también por diversos sectores de la sociedad, que reclaman respuestas eficaces frente a la delincuencia.

Para Fernández, la reforma policial es mucho más que una propuesta legislativa: representa un compromiso ineludible y una necesidad nacional, indispensable para garantizar la seguridad y la tranquilidad del pueblo dominicano.