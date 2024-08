Leonel ve innecesaria la reforma constitucional

Santo Domingo.- El expresidente de la República, Leonel Fernández, calificó este miércoles como “innecesaria” el proyecto que busca reformar la Constitución de la República.

Asimismo, Fernández consideró de “hiperbólico” y un “exceso de optimismo” que el presidente Luis Abinader tildara la reforma constitucional como “sin precedentes en la historia de la República Dominicana” en la carta enviada al Congreso Nacional para su aprobación.

“No sé por qué resultó tan hiperbólico, porque una reforma que solamente contempla cuatro elementos frente a una reforma integral del año 2010, yo no veo en qué sentido es sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Lo pueden chequear. Yo creo que hay una visión hiperbólica en este gobierno con todo, ¿verdad? Pero que diga que hay una reforma con cuatro puntos que es sin precedentes, yo creo que es un exceso de optimismo con respecto a sí mismo”, manifestó durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Sostuvo que la Constitución de la República, específicamente en su artículo 170, establece un Ministerio Público independiente, por lo que señala que “no se puede reforzar y consolidar lo que ya existe”.

“El Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad”, citó de la Carta Magna el presidente del partido Fuerza del Pueblo.

Agregó que “el Ministerio Público no está subordinado ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo ni al Poder Judicial. Cuando usted encuentra un poder que no depende del Ejecutivo, ni del Legislativo ni del Judicial, ¿qué tipo de poder es en la doctrina constitucional? Un poder autónomo. Es un superpoder, es un extrapoder”.

El también abogado dijo que en tradición jurídica, el procurador es designado por el presidente, tanto en República Dominicana como en otros países.

Además, aseguró que no se debe descalificar a una persona de optar por un cargo público por ser parte de un partido político. “Cuando no es afiliado, son afines, no nos engañemos”.

“Siempre va a depender de la cualidad personal del individuo, si está calificado, si es competente, su moralidad, su sentido ético de la vida. Usted tiene que seleccionar a la gente por lo que es”, declaró.

Respecto a la reducción de los diputados, plantea que se mantengan los 190 legisladores en función de la representación, aunque aumente la población en el transcurso de los años.

En el encuentro estuvo presente el vicepresidente del partido Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez; el miembro de Dirección Política, Nathanael Concepción; el exsenador José Rafael Vargas; la secretaria de Educación, Josefina Pimentel y el secretario de Comunicaciones, Omar Liriano.