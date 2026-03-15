Las leyendas del FC Barcelona y del Real Madrid hicieron vibrar a la capital dominicana este sábado en un clásico que terminó 2-2, en el que jugaron antiguas estrellas como el campeón del mundo Carles Puyol o el histórico defensa merengue Pepe.

A pesar de que en la República Dominicana el fútbol es mucho menos popular que el béisbol, el deporte rey en el país caribeño, el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo acogió el espectáculo, titulado como «Noche de Leyendas», con gran expectación.

«Es la primera vez que se presentan las leyendas en Santo Domingo, quisiéramos que vinieran más seguido. República Dominicana se especializa en el béisbol, pero realmente el fútbol está teniendo un gran impacto en el país, se están haciendo más campos de fútbol, este deporte está en expansión aquí«, señaló a EFE el aficionado madridista Chrystian Molero.

El equipo de los culés estuvo conformado por los porteros Jesús Angoy y Xavi Guzmán; los defensas Sergi Barjuan, Fernando Navarro, Martín Montoya, Marc Valiente, Carles Puyol, Andreu Fontàs y Juan Pablo Sorín; los centrocampistas Oriol Rosell, Gaizka Mendieta y Marc Crosas; los delanteros Cristian Tello, Giovanni Silva, Ludovic Giuly y ‘Nolito’ (Manuel Agudo Durán).

Por parte de los merengues: los porteros Pedro Contreras y Paco Buyo; los defensas Pepe, Iván Campo, Raúl Bravo, Fernando Sanz, ‘Agus’ (Agustín García), Kike Velasco; los centrocampistas Steve McManaman, Toni Moral, Antonio Núñez, Marcos Tébar; y los delanteros José Callejón, Álvaro Negredo, Javi Balboa, Iván Pérez y Edwin Congo.

La primera parte del partido tuvo pocos tiros a puerta y escasas ocasiones de gol, en un ambiente festivo por parte del público que celebró cada jugada desde unas gradas teñidas de camisetas blancas y azulgranas.

La segunda parte fue mucho más intensa, con más ocasiones y varios cambios en ambos equipos, saliendo del campo jugadores destacados como Gaizka Mendieta y Álvaro Negredo.

El primer gol del encuentro lo anotó Sergi Barjuan para el Barcelona en el minuto 50, tras un gran desmarque y disparo que superó al portero Pedro Contreras, provocando que el público coreara «visca (el) Barça».

La alegría del Barcelona duró poco, ya que Toni Moral empató con un golazo por el palo derecho. Un minuto después, Edwin Congo remontó el marcador para el Real Madrid (2-1).

En el minuto 77, Sergi Barjuan volvió a marcar, firmando su segundo gol del partido con una volea que puso el empate definitivo 2-2.

En los minutos finales varios espontáneos invadieron el terreno de juego para tomarse fotos con los futbolistas, lo que dificultó el cierre del partido y generó desorden incluso después del pitido final.

«Ha sido una experiencia muy bonita, la gente se ha volcado con el partido. Es una gozada ver cómo disfrutan el fútbol aquí, donde la mayoría sigue más el béisbol», declaró ‘Agus’, exdefensa del Real Madrid, quien añadió que estos partidos son una «fiesta», aunque la rivalidad siempre está presente entre ambos clubes.

Tras el encuentro, más de 16,000 personas abandonaron el estadio en un ambiente alegre.

«No decepcionó para nada, fue un partidazo con muchos golazos. Que vengan aquí las leyendas es lo mejor del mundo«, indicó Juan Fernández, joven aficionado del Barça.