Santo Domingo.– Con la voz serena, pero cargada de sentimiento, el veterano merenguero dominicano Alex Bueno compartió un mensaje íntimo sobre el proceso de salud que enfrenta, en el que, entre fe y esperanza, reveló haber sido sometido a una cirugía en la cabeza para extirpar un pequeño tumor que contenía células cancerosas.

El artista aseguró que, aunque se siente bien, los médicos le han indicado continuar con un tratamiento durante las próximas semanas “para asegurarnos de que no quede ninguna de esas células malas en mi cuerpo”.

En su mensaje, Alex Bueno mostró más que su preocupación: abrió su alma. Habló desde la fe y la aceptación, dejando claro que su fortaleza proviene de su creencia en Dios y la Virgen.

“Sigo aferrado a mi fe, la fuerza y convicción de que Dios y la Virgen me acompañan en cada paso. Confío en su plan incluso cuando el camino es difícil de ver”, expresó con la serenidad que lo caracteriza.

El intérprete de “Jardín prohibido” y “Querida” también dedicó palabras de profundo agradecimiento a sus seguidores, por las oraciones y el apoyo que ha recibido en estos días.

“Me siento rodeado de amor gracias a las oraciones, aliento y apoyo de todos ustedes, y estoy profundamente agradecido por todo eso”, dijo, reconociendo que en medio del descanso y la recuperación encuentra paz en ese acompañamiento.

Con un tono esperanzador, el merenguero cerró su mensaje con una frase que refleja la madurez y la sensibilidad de quien ha pasado por pruebas, pero conserva intacto su amor por la vida y por la música.

“Creo en la sanación y sé que no estoy solo. Estoy con Dios, con la Virgen y con todos ustedes.”, expresó el Mayimbito, como también se le conoce.

Conmovido y agradecido, Bueno se despidió, dejando entrever su deseo de volver pronto a los escenarios: “Con muchos deseos de volver a cantarles, su alma es buena de siempre”.

Para finalizar lo hizo con un trozo de una de las canciones de su más reciente álbum, «El más completo»: «Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo de igual la hora»