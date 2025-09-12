Stephen Curry está rememorando su pasado, aunque todavía tiene la vista puesta en lo que viene.

El libro de Curry “Shot Ready” se lanzó esta semana y las críticas inmediatas fueron abrumadoramente positivas; Amazon rápidamente lo clasificó entre sus 10 mejores vendidos actuales y en lo más alto de sus listas de libros deportivos.

A lo largo de más de 400 páginas y más de 100 fotografías, muchas de ellas detrás de escena, el base estrella de los Golden State Warriors (cuatro veces campeón de la NBA, medallista de oro olímpico y líder de la liga en triples) dijo que simplemente está tratando de darles a los fanáticos una nueva mirada dentro de su mente y de su proceso.

Stephen Curry

“Queríamos tener algo tangible, no solo desde una perspectiva deportiva, sino también vital, y mostrar todos los altibajos que he vivido y lo que la gente me ha inculcado”, dijo Curry. “Simplemente tenía sentido, especialmente mientras sigo jugando bajo los focos de la cancha. Es un momento de reflexión, pero también para mí, un momento que me motiva a seguir adelante y sacarle el máximo provecho a este deporte”.

El libro es la última parte del floreciente imperio de Curry. Tiene su propia marca Curry con Under Armour, una empresa multimedia, ahora se dedica al negocio del bourbon, anunció recientemente sus planes de abrir un restaurante, busca expandir el golf haciéndolo más accesible y, junto con su esposa Ayesha Curry, tiene una organización sin fines de lucro dedicada principalmente a brindar comidas y oportunidades educativas a niños necesitados.

Puedes leer: Steph Curry afirma está lejos del retiro

También juega al baloncesto, que, obviamente, sigue siendo lo principal ahora que está en su 17ª temporada en la NBA y todavía se encuentra en la cima de su juego.

“Creo que simplemente estoy profundizando en las cosas que me apasionan y me apasionan”, dijo Curry. “A veces, parece demasiado. Pero cuando llegas a un proyecto como este, o a mi gira de golf Underrated, o al bourbon, que forma parte de mi forma de celebrar la vida, me apasiona compartirlo todo con quien quiera escucharme. Siento que estoy profundizando y que es parte de poder ampliar la plataforma y la oportunidad a cosas que me importan”.

Un apunte

Habla sobre el éxito

“Puede que el éxito no siempre sea como uno espera, pero todos podemos alcanzarlo cuando el rigor de nuestra preparación y la profundidad de nuestra convicción se combinan con la urgencia del momento”, escribió Curry. “Eso significa estar listo para disparar”.

Por: TIM REYNOLDS