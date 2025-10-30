Santo Domingo.– Las Águilas Cibaeñas se mantienen en el primer lugar del torneo de béisbol profesional dominicano, a pesar de las dificultades que ha mostrado su cuerpo de lanzadores, el cual ha permitido un promedio de cinco carreras por partido en las primeras siete jornadas.

El conjunto de Santiago de los Caballeros registra una efectividad colectiva de 5.20 en 64 entradas, en las que sus lanzadores han tolerado 63 imparables y 44 carreras limpias.

Su principal fortaleza ha sido la ofensiva, liderando la liga con un promedio de bateo de .313.

Las cuyayas presentan marca de seis victorias y una derrota, seguidas por los Tigres del Licey, que ocupan el segundo lugar con récord de 4-2.

En el tercer puesto se encuentran las Estrellas Orientales, con cuatro triunfos y cuatro reveses.

Los Toros del Este y los Leones del Escogido comparten el cuarto peldaño, ambos con tres victorias y cuatro derrotas.

En el último lugar figuran los Gigantes del Cibao, aún sin conocer la victoria, con marca de 0-5.