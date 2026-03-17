Líderes dominicanos del Bronx respaldan a Ritchie Torres en las primarias demócratas

Líderes dominicanos en El Bronx decidieron dar su apoyo al congresista Ritchie Torres por el trabajo que ha venido realizando en favor de los residentes de su distrito, que suma alrededor de 740 mil personas.

Torres representa sectores como Allerton, Bathgate, Baychester, Belmont, Claremont, Fordham, Melrose, Morrisania y Morris Park, entre muchos otros. También incluye zonas como Mott Haven, Riverdale, Tremont, Norwood y Highbridge, donde viven miles de familias dominicanas, junto a comunidades de diferentes orígenes.

Este respaldo refleja la buena relación que el congresista ha construido con la comunidad dominicana, que juega un papel clave dentro del distrito 15.

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Por su parte, el congresista Adriano Espaillat destacó que trabaja de cerca con Torres en Washington y valoró su compromiso: dijo que se toma muy en serio su labor, especialmente en temas de política pública y defensa del Bronx, y que su liderazgo fortalece tanto al condado como a la ciudad.

En la misma línea, el asambleísta George Álvarez aseguró que Torres logra resultados concretos para las familias trabajadoras, impulsando calles más seguras, vecindarios más fuertes y más inversión para la comunidad.

Los concejales Oswald Feliz y Pierina Sánchez también coincidieron en que el congresista entiende bien los retos que enfrentan las familias del Bronx, desde la seguridad hasta la calidad de vida y las oportunidades económicas.

Feliz resaltó que Torres ha sabido usar su posición para llamar la atención sobre problemas importantes que por mucho tiempo han afectado a sus residentes. Mientras que Sánchez lo describió como un aliado firme en temas de vivienda y justicia económica, destacando que escucha a la comunidad y trabaja para impulsar sus prioridades.