Deportes Béisbol

Lidom suspende de nuevo la jornada de béisbol por motivo de la lluvia

Por
Lidom suspende de nuevo la jornada de béisbol por motivo de la lluvia

Santo Domingo.- El mal tiempo provocado por la incidencia de la tormenta tropical «Melissa» obligó a la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) a suspender por segundo día seguido, la jornada que estaba prevista disputarse este miércoles.

La jornada tenía en agenda los encuentros entre Estrellas y Águilas Cibaeñas, en el estadio Cibao; Tigres de Licey y Toros del Este, en el Francisco Micheli de la ciudad de La Romana, y Gigantes contra Leones del Escogido, actuales monarcas.

Este último encuentro estaba programado para jugarse en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Las Estrellas encabezan la tabla de posiciones con cuatro victorias y una derrota, seguidas por Águilas y Tigres, que comparten el segundo escalón con 3 y 1.

Los Toros les siguen los pasos con dos triunfos y tres reveses, mientras Escogido se ubica en la penúltima posición, con 1 y 4. Los Gigantes del Cibao están en la cola, con tres derrotas sin victorias.

TEMAS: #Beisbol#Lidom#Lluvia
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.