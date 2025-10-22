Santo Domingo.- El mal tiempo provocado por la incidencia de la tormenta tropical «Melissa» obligó a la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) a suspender por segundo día seguido, la jornada que estaba prevista disputarse este miércoles.

La jornada tenía en agenda los encuentros entre Estrellas y Águilas Cibaeñas, en el estadio Cibao; Tigres de Licey y Toros del Este, en el Francisco Micheli de la ciudad de La Romana, y Gigantes contra Leones del Escogido, actuales monarcas.

Este último encuentro estaba programado para jugarse en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Las Estrellas encabezan la tabla de posiciones con cuatro victorias y una derrota, seguidas por Águilas y Tigres, que comparten el segundo escalón con 3 y 1.

Los Toros les siguen los pasos con dos triunfos y tres reveses, mientras Escogido se ubica en la penúltima posición, con 1 y 4. Los Gigantes del Cibao están en la cola, con tres derrotas sin victorias.