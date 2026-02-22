¿Quién tiene la razón en el plato?: El robot con más éxito que los árbitros  MLB

Un poco más de la mitad de los desafíos de bola/strike tuvieron éxito en el primer día de juegos de entrenamiento de primavera el pasado viernes.

Trece de las 23 decisiones fueron anuladas durante los cinco juegos, dijo MLB, lo que representó un 56,5%.

Hubo un promedio de 4,6 impugnaciones por partido y 2,6 decisiones anuladas por partido.

Durante la victoria de Arizona por 3-2 sobre Colorado, se presentaron siete impugnaciones contra las decisiones del árbitro Alex MacKay, y seis de ellas fueron exitosas.

Los Diamondbacks revirtieron cuatro de cinco decisiones y los Rockies tuvieron marca de 2-2 en impugnaciones.