Liga Dominicana de Béisbol sigue hoy con tres juegos

La acción en la Liga Dominicana de Béisbol continúa este domingo con tres partidos.

Los Leones del Escogido recibirán a las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 4:00 de la tarde.

A las 5:00 de la tarde, en el parque Julián Javier de San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao se enfrentarán a los Tigres del Licey.

Mientras que los Toros del Este, recibirán la visita de las Águilas Cibaeñas en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana a las 5:00 de la tarde.

Cortos

-Los Tigres del Licey llegaron a 500 victorias en serie regular ante las Águilas Cibaeñas en temporada regular, con su triunfo del pasado viernes 10-5.

El Licey domina la serie particular, 500-497, sin contar el resultado de este sábado.

-Gilberto Celestino lidera el torneo en bases robadas con (18). La marca del torneo es de (22) en poder de Johan Rojas, quien la estableció el año pasado.