Liga Dominicana de Béisbol sigue hoy con tres juegos

El estadio Quisqueya Juan Marichal

La acción en la Liga Dominicana de Béisbol continúa este domingo con tres partidos.
Los Leones del Escogido recibirán a las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 4:00 de la tarde.

A las 5:00 de la tarde, en el parque Julián Javier de San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao se enfrentarán a los Tigres del Licey.

Mientras que los Toros del Este, recibirán la visita de las Águilas Cibaeñas en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana a las 5:00 de la tarde.

Cortos
-Los Tigres del Licey llegaron a 500 victorias en serie regular ante las Águilas Cibaeñas en temporada regular, con su triunfo del pasado viernes 10-5.

El Licey domina la serie particular, 500-497, sin contar el resultado de este sábado.
-Gilberto Celestino lidera el torneo en bases robadas con (18). La marca del torneo es de (22) en poder de Johan Rojas, quien la estableció el año pasado.

