Liga Nacional de Béisbol Profesional se alista para el torneo 2026

Santo Domingo – La Liga Nacional de Béisbol Profesional (LNBP) hizo entrega oficial de los uniformes que utilizará su selección en próximos compromisos nacionales e internacionales, como parte de los preparativos para la cuarta edición de su torneo, que iniciará el 7 de marzo de 2026.

El acto fue encabezado por el presidente de la LNBP, licenciado Alfonso Peña Melo, quien entregó los uniformes al gerente general del seleccionado, Darlin Almonte, equipo conformado por peloteros destacados de las distintas franquicias que participan en la liga.

“Con la entrega de estos uniformes damos inicio formal a los trabajos de preparación con miras a la cuarta edición de nuestro torneo. Aspiramos a superar en calidad las versiones anteriores”, expresó Peña Melo. Puedes leer: Seaboard impactamás de 200 niños en educación y deporte

Durante el evento, Peña Melo anunció la inclusión de nuevas franquicias para la próxima temporada, destacando la integración de los Astronautas de Montecristi, representados por su presidente Fausto Guzmán. Este equipo se une a los ya existentes Bucaneros de Herrera, Constituyentes de San Cristóbal, Cotuí, entre otros.

“Las tres ediciones anteriores han sido exitosas, logrando que muchos de nuestros jugadores sean firmados por organizaciones de béisbol profesional en Estados Unidos y otras ligas independientes”, agregó.

Asimismo, se anunció la integración de nuevos colaboradores al comité ejecutivo de la liga, incluyendo al reconocido comunicador Héctor Gómez como asesor, y William Peguero como asistente ejecutivo. Además, el periodista Franklin Mirabal continuará como comercializador del evento.

Apoyo institucional al deporte

El viceministro de Deportes, Kennedy Vargas, en representación del ministro Kelvin Cruz, valoró el impacto positivo de la LNBP en el desarrollo deportivo del país.

“No hay duda de que esta liga representa una segunda oportunidad para muchos peloteros con talento que han sido dejados libres por organizaciones profesionales. Gracias a esta plataforma, muchos pueden regresar al béisbol profesional”, expresó Vargas.

Reiteró además el respaldo del Ministerio de Deportes a iniciativas que promuevan el deporte y la recreación sana, siguiendo las directrices del presidente Luis Abinader.

Montecristi listo para recibir a la selección de la LNBP

Fausto Guzmán, presidente de los Astronautas de Montecristi, manifestó su entusiasmo por integrarse al torneo y destacó la seriedad organizativa de la liga.

“Estamos listos para enfrentar a la selección este domingo en el estadio de la región Noroeste. Esperamos un gran partido, con una masiva asistencia de fanáticos”, afirmó.

La actividad se realizó en el Salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes y contó también con la presencia de Héctor Gómez, William Peguero y Ramón Peña.