Ligia Bonetti insta unir carácter y humanidad

La presidenta ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, destacó la importancia de un liderazgo que combine carácter y humanidad, en el que las decisiones se sustenten en la disciplina y la resiliencia, así como en la capacidad de escuchar, generar confianza y construir entornos colaborativos.

La líder empresarial participó como oradora invitada en Nueva York, en el Women Forum (Foro de Mujeres), organizado por la Asociación Nacional de Supermercados de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés), que reunió a líderes empresariales y representantes del sector comercial para dialogar sobre liderazgo y crecimiento.

Ligia Bonetti habla en el acto.

La presidente ejecutiva abordó el liderazgo desde el talento, la humildad y el propósito, y señaló que son capacidades clave para generar impacto en entornos cada vez más complejos. “Creo en el talento y en la capacidad de las personas para generar valor y abrir caminos. Las mujeres que nos precedieron allanaron el camino para que hoy podamos estar donde estamos.

Las oportunidades están ahí: lo importante es cómo cada uno decide diferenciarse y avanzar si realmente quiere llegar”, declaró Bonetti.

Equilibrio

Para Ligia Bonetti, el equilibrio es algo que el mundo necesita hoy más que nunca. “No voces más estridentes ni egos más fuertes, sino líderes que comprendan que la firmeza y la humildad pueden coexistir”, afirmó.

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Bonetti declaró que el liderazgo es un proceso en constante evolución, que exige integrar cualidades como la empatía, la determinación y la visión para responder con eficacia a los desafíos actuales, cada vez más marcados por la transformación y la interconexión. “Siempre tengamos el valor de alzar la voz, la gracia para usarla con sabiduría, el poder para sostenerla con firmeza y el propósito para que realmente marque una diferencia”, expresó.

Reconocimiento

En el marco de este encuentro, Bonetti recibió un reconocimiento especial como líder transformacional, lo que consolida su posicionamiento como una de las voces latinoamericanas con mayor incidencia en espacios internacionales. En el mismo evento, Mariel López, gerente corporativa de Exportaciones, también fue reconocida como una líder destacada en la industria, en mérito a su trayectoria y a sus aportes al fortalecimiento del negocio y la proyección internacional de la organización.

También asistieron a la actividad otros ejecutivos de Grupo SID. Entre ellos, Lil Esteva, vicepresidenta ejecutiva de Induveca; Roberto Bonetti, vicepresidente de Inversiones y Exportaciones; Leyla Alfonso, directora de Comunicación Corporativa; Carlos Reid, gerente corporativo de Negocios Internacionales, y Madeline Cruz, gerente de negocios cárnicos.

Grupo SID

El Grupo SID es un conglomerado industrial y comercial con más de 85 años de historia, fundado en 1937. Su enfoque principal es la fabricación y comercialización de productos de consumo masivo, aunque se han diversificado con éxito en múltiples sectores.

Ligia Bonetti dirige el Grupo SID desde el 2015. Previo al cargo, había sido presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). También segunda vicepresidenta del Conep.