En su trayecto, la Línea 2C del Metro de Santo Domingo conecta 14 comunidades en áreas densamente pobladas de Santo Domingo Oeste. / Presidencia RD

Santo Domingo. – Los residentes del municipio Los Alcarrizos y de otras localidades cercanas podrán ahorrar tiempo y dinero con la puesta en marcha de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conectará esa demarcación con el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

Así lo aseguró este martes el presidente Luis Abinader durante su discurso de inauguración de la Línea 2C, con la que el Gobierno busca mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión vehicular en la autopista Duarte.

La nueva línea recorrerá una distancia de 7.3 kilómetros, desde la estación María Montez hasta la estación Pablo Adón Guzmán, ubicada en la entrada de Los Alcarrizos.

Movilidad y ahorro para miles de usuarios

“Miles de dominicanos de esta zona han dedicado hasta hora y media por trayecto para llegar a sus trabajos o centros de estudios. Con esta línea, el recorrido completo podrá realizarse en apenas diez minutos entre estaciones, y el ahorro en horas pico podrá alcanzar hasta dos horas diarias”, aseguró Abinader.

También te puede interesar:

El Gobierno espera, además, una disminución de hasta un 60 % en el gasto de transporte de los usuarios de esa zona.

Detalles técnicos del proyecto

El proyecto incluye obras civiles y electromecánicas, cinco estaciones, una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la autopista Duarte y un túnel de 940 metros.

En su trayecto, la Línea 2C del Metro de Santo Domingo conecta 14 comunidades en áreas densamente pobladas de Santo Domingo Oeste. / Presidencia RD

“Hoy, Los Alcarrizos se conecta definitivamente con el corazón de la ciudad. Este no es solo un proyecto de infraestructura; es una respuesta concreta a una necesidad real y una señal clara de que cuando el Estado escucha, planifica y persevera, puede transformar la vida de su gente”, agregó el gobernante.

En su trayecto, la Línea 2C del Metro de Santo Domingo conectará 14 comunidades en áreas densamente pobladas de Santo Domingo Oeste.

El sistema tiene capacidad para transportar 15,000 pasajeros por hora, para un total estimado de 150,000 al día.