Liranyi Alonso vuela a la gloria: oro y récord en los 200 metros

Lirany Alonzo

La velocista dominicana Liranyi Alonso se impuso con autoridad en la prueba de 200 metros planos de los II Juegos Panamericanos Junior, al conquistar la medalla de oro y establecer un nuevo récord de los Juegos con un tiempo de 22.69 segundos.

Alonso superó la plusmarca anterior de 22.96 segundos, registrada por la ecuatoriana Anahí Suárez el 2 de diciembre de 2021 en Cali, Colombia. La mejora de la marca refleja el gran desempeño de la dominicana en la recta final de la carrera y confirma su estatus como una de las promesas más firmes del atletismo regional.

La victoria no sólo le entregó el oro: con esa actuación, Liranyi aseguró su clasificación directa para los Juegos Panamericanos de mayores, programados para Lima 2027, donde representará a República Dominicana en la búsqueda de más logros internacionales.

La actuación de Alonso suma un capítulo destacado para la delegación dominicana en la justa juvenil y proyecta a la atleta como candidata a batir nuevos récords en el futuro cercano.

