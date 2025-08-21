La velocista dominicana Liranyi Alonso se impuso con autoridad en la prueba de 200 metros planos de los II Juegos Panamericanos Junior, al conquistar la medalla de oro y establecer un nuevo récord de los Juegos con un tiempo de 22.69 segundos.

Alonso superó la plusmarca anterior de 22.96 segundos, registrada por la ecuatoriana Anahí Suárez el 2 de diciembre de 2021 en Cali, Colombia. La mejora de la marca refleja el gran desempeño de la dominicana en la recta final de la carrera y confirma su estatus como una de las promesas más firmes del atletismo regional.

La victoria no sólo le entregó el oro: con esa actuación, Liranyi aseguró su clasificación directa para los Juegos Panamericanos de mayores, programados para Lima 2027, donde representará a República Dominicana en la búsqueda de más logros internacionales.

La actuación de Alonso suma un capítulo destacado para la delegación dominicana en la justa juvenil y proyecta a la atleta como candidata a batir nuevos récords en el futuro cercano.