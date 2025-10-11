La vicepresidenta Raquel Peña junto a los personalidades que participaron en el Foro Internacional sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario. / Fuente externa

Santo Domingo.-La vicepresidenta Raquel Peña aseguró este sábado que el Gobierno se propone reducir la sobrepoblación carcelaria en un 45%.

Con ese propósito dijo que se relanzó en 2024 un plan plurianual de reforma penitenciaria, que contempla la eliminación progresiva de las prisiones tradicionales y el traslado de los internos a espacios más modernos y dignos.

“Con ello reduciremos en un 45 % la actual sobrepoblación carcelaria, dando paso a un sistema enfocado en la rehabilitación y la atención humana”, agregó.

Habló durante la clausura del del Foro Internacional sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario en el que recibió la Declaración Iberoamericana sobre Salud Mental y Sistema Penitenciario que establece una hoja de ruta regional para fortalecer la atención mental y la justicia restaurativa en los centros penitenciarios.

El texto recoge los hallazgos y propuestas de expertos nacionales e internacionales que participaron en el foro.

“Esta declaratoria es una hoja de ruta compartida hacia un futuro donde la salud mental sea un eje central de la rehabilitación y la reinserción social”.

Indicó la vicepresidenta que en República Dominicana, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, “hemos asumido la tarea de transformar nuestro sistema penitenciario con hechos concretos”.

En la declaración se advierte que la crisis de salud mental en la mayoría de los centros penitenciarios del mundo constituye una emergencia de derechos humanos y de salud pública.