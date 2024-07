Llegó el Fondo

Una misión del Fondo Monetario Internacional sostuvo ayer un encuentro con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, en el inicio de una serie de contactos con instituciones públicas y del sector privado, en cumplimiento del artículo IV del Acuerdo Constitutivo del FMI, con el objetivo de pasar revista al desempeño de la economía dominicana.

La visita de esos comisionados, dirigidos por Emilio Fernández Corugedo e integrada también por Alfonso Belilacqua, director ejecutivo del FMI, coincide con anuncios del Gobierno sobre la implementación de reformas constitucional, tributaria, laboral y de seguridad social.

Valdez Albizu informó a la misión que desde el segundo semestre de 2023, la economía ha mantenido un proceso de recuperación, como resultado de las medidas de estímulos monetarios y de mayor inversión pública, por lo que registró un crecimiento promedio en los primeros cinco meses del año de 4.9 % interanual.

Hace más de una década, que la presencia del FMI en Santo Domingo no causan pavor en la ciudadania, aunque la población no olvida la poblada de abril de 1984, provocada por los efectos de un acuerdo stand by concertado por el gobierno de entonces con el otrora “gendarme imperial”.

El Fondo Monetario aplica en términos generales en sus 77 años de fundación las mismas reglas ante países que padecen crisis económica, monetaria o de deuda, por lo que si su presencia hoy no causa terror se debe a que en República Dominicana prevalece estabilidad macroeconómica.

Anfitriones del banco emisor suministraron a los comisionados del FMI noticias alentadoras sobre el comportamiento del crédito privado y del turismo en camino a un crecimiento económico en torno al 5.0 % al cierre de 2024, con una tasa de desocupación abierta que se redujo del 8.0 % al 5.1 %.

Fernández Corugedo, jefe de la misión, estuvo conteste en que el país ha mantenido estabilidad macroeconómica, debido a las adecuadas políticas monetarias que se tomaron a su debido tiempo, aunque advirtió que el escenario internacional continúa siendo desafiante.

La delegación del FMI estará aquí durante dos semanas en intenso periplo que la llevaría por instituciones de las áreas económicas, recaudadoras, aduanales, gremios empresariales, entidades financieras, academias, sociales y laborales, en todas las cuales seguramente se hablará de ingresos, gastos, deuda, déficit y, naturalmente, de reformas fiscal, laboral, de seguridad social y, si sobra tiempo, de reforma constitucional.