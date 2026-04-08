Ante este panorama, las personas damnificadas hacen un llamado urgente a las autoridades para que acudan en su auxilio con asistencia inmediata.

Decenas de familias del sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional, resultaron damnificadas desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, luego de que intensas lluvias, registradas por más de 8 horas consecutivas, provocaran el desbordamiento de la cañada que bordea esa comunidad, generando inundaciones severas en múltiples viviendas.

La crecida de las aguas no solo penetró con fuerza en los hogares, sino que también arrastró una gran cantidad de bienes materiales. Entre las pérdidas reportadas se encuentran electrodomésticos como televisores y lavadoras, además de muebles, camas, ropa, utensilios de cocina y otros ajuares esenciales para la vida cotidiana.

En algunos casos, los residentes expresaron que la corriente fue tan intensa que debilitó estructuras, afectando paredes y parte de la infraestructura de viviendas de madera ubicadas en la ribera de la cañada.

El señor Omar Alcántara, residente en ese sector, externó su preocupación y describió la magnitud del desastre al indicar que el agua prácticamente cubrió algunas casas completas.

“Desde la madrugada estamos en zozobra por las lluvias. No hemos podido dormir, vigilando que el agua no siga subiendo. Tuvimos que sacar lo poco que pudimos, pero aun así muchos aquí hemos perdido casi todo”, relató.

Cañada del sector Los Girasoles I desbordada, dejando personas damnificadas.

Por otro lado, Rocky Heredia aseguró que a algunos afectados la situación los tomó sin capacidad de respuesta ante la rapidez del desbordamiento, por lo que no pudieron rescatar “casi nada de sus ajuares”.

“Esto fue algo desesperante, ver cómo en cuestión de minutos todo quedaba bajo agua y se llevaba lo que encontraba a su paso. Aquí hay personas que rescataron algo, pero esto les generará problemas en el futuro. Esto, porque, por ejemplo, los electrodomésticos se mojaron”, dijo.

Los comunitarios también denunciaron que este problema no es nuevo y que cada temporada de lluvias revive la misma situación sin soluciones definitivas. “Aquí, cada vez que llueve fuerte, pasa lo mismo. Vivimos con el miedo constante de perderlo todo. Necesitamos que intervengan esa cañada de manera urgente”, expresaron.

Ante este panorama, las personas damnificadas hacen un llamado urgente a las autoridades para que acudan en su auxilio con asistencia inmediata, incluyendo alimentos, colchones, electrodomésticos y materiales de reconstrucción, así como la implementación de soluciones estructurales que eviten que estas inundaciones sigan repitiéndose.