Lluvias en ocasiones por la incidencia de vaguada

Una vaguada producirá en horas de la mañana de hoy lluvias dispersas en las provincias de Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Barahona, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En la tarde, la nubosidad aumentará, dando lugar a que ocurran aguaceros dispersos con posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento en las provincias de Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Dajabón y Elías Piña.

En el mismo pronóstico se informó que en Santo Domingo el cielo estará medio nublado en ocasiones con lluvias dispersas.

En el pronóstico marino se indicó que en la costa del mar Caribe es recomendable que las pequeñas embarcaciones naveguen con precaución, evitando aventurarse mar adentro debido a vientos y olas anormales.

Mientras que en la costa del océano Atlántico, desde cabo Engaño, La Altagracia hasta cabo Cabrón, Samaná, se debe navegar con precaución por las mismas condiciones.

Las temperaturas desde ahora estarán calurosas, con valores entre 31 a 33 grados Celsius en gran parte del país por la incidencia del viento de componente sureste, pero en la noche estarán agradables, según informó Meteorología.

Mañana, domingo, la vaguada continuará incrementando el contenido de humedad en la masa de aire, dando lugar a que ocurran aguaceros dispersos y tronadas desde las primeras horas del día hacia localidades de La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, entre otras, y el Gran Santo Domingo.

Las condiciones de lluvias continuarán, dando lugar a que ocurran aguaceros acompañados de tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento sobre: Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Dajabón, Elías Piña, Azua, Independencia y Bahoruco.