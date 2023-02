LMD reduce asignación a cabildo de Santiago sin explicación

Santiago.- El Gobierno dominicano a través de la Liga Municipal Dominicana (LMD) dejó de entregarle al Ayuntamiento de Santiago RD$2,700 millones en el año 2022 violando la normativa expresada en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Informaron que el Ayuntamiento debió recibir un 10% del Presupuesto Nacional, cada año y sin embargo está recibiendo un monto inferior al 3%.

Ayuntamiento de Santiago respondió a la LMD, sin ninguna explicación, dice el cabildo, que dirige Abel Martínez, actual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Fernando Ramírez vocero del ayuntamiento explicó que para el año fiscal 2022, el Ayuntamiento de Santiago debió recibir RD$3,937 millones y la cantidad recibida durante todo el año fue RD$ 1,143 millones.

Con relación a lo externado por la LMD, sobre unas partidas adicionales, informó que el Ayuntamiento de Santiago, como todos los ayuntamientos del país, recibió una partida extraordinaria que debió haber sido parte del presupuesto que no le fue entregado y que, en el caso de Santiago, se recibieron RD$57,423,877.22, recursos que fueron destinados para la construcción de aceras y contenes.

“Eso es parte de un programa que la misma Liga estableció, para la construcción de aceras y contenes y que el Ayuntamiento de Santiago, ha ido cumpliendo conjuntamente con la Liga Municipal Dominicana, acompañado de la Liga y hablaron de 62 millones de pesos, pero que la parte restante fue enviada por la propia Liga al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, (CODIA)».

Afirma que el Ayuntamiento de Santiago, en ningún otro momento ha recibido un solo centavo ni de la LMD y de ninguna otra institución oficial que no sean los fondos correspondientes que vienen mensualmente, que no cumplen con la ley porque no llegan ni al cinco por cientos del diez por ciento que establece la ley, puntualizando que ellos tendrán que explicar para qué han utilizado otras partidas adicionales en otros Ayuntamientos el cual no es el caso de Santiago.