‘Lo mejor del béisbol’: Dodgers vs. Yankees

LOS ÁNGELES.— Probablemente estés viviendo bajo una piedra si no has oído hablar del enfrentamiento de la Serie Mundial de este año. Los Dodgers contra los Yankees. Dos de las marcas más grandes y franquicias más históricas en los deportes. Los Ángeles contra Nueva York. Costa Oeste contra Costa Este. ¿Cómo puede un aficionado a los deportes no saber lo que está por suceder?

Sin importar quién sea el oponente, aquellos que juegan en la Serie Mundial entenderían la magnitud de jugar en el escenario más grande del béisbol. Pero hay un toque extra en el enfrentamiento de este año. Incluso si los jugadores intentan tratarlo como otro juego, saben la importancia de que estos dos equipos se enfrenten por el Trofeo del Comisionado por primera vez desde 1981 y una duodécima vez en la historia, un récord.

«Esto es como la meca del béisbol», dijo el lanzador de los Yankees Tommy Kahnle a USA TODAY Sports. «Tener a los Dodgers por los Yankees en la Serie Mundial».

Habiendo jugado para ambos equipos en los últimos años, Kahnle dijo que vio venir este enfrentamiento. Habían estado en camino de colisionar en los últimos años.

«Simplemente tuve un buen presentimiento, y obviamente ser parte de ambas franquicias, ha sido bastante increíble», agregó.El descanso de los equipos por jugar por última vez durante el fin de semana ciertamente ayudó a asimilar todo. El lanzador de los Dodgers, Blake Treinen, dijo que estaba hablando con su esposa sobre el enfrentamiento el miércoles y bromeó que podría ser el enfrentamiento más esperado en todos los deportes en la última década.

«Ser parte de un enfrentamiento en el que tienes el mercado más grande de la Costa Este frente al mercado más grande de la Costa Oeste, es genial», dijo Treinen. «Este tiene que ser uno de los mejores enfrentamientos que cualquier fanático de los deportes podría pedir, y ser parte de él, jugar en él, es aún más increíble».

Es difícil incluso comprender estar involucrado en esto para algunos. Aunque no lanzará en la serie debido a una lesión, el abridor de los Dodgers, Tyler Glasnow, dijo que el niño que hay en él está “enloqueciendo ahora mismo” al ver al equipo que vio jugar de niño en la Serie Mundial contra Nueva York. Por otro lado, el campocorto de los Yankees, Anthony Volpe, dijo que su yo más joven no podría creer la situación en la que se encuentra.

Ver “Yankees vs. Dodgers” en cualquier titular generará mucho interés en los Estados Unidos, pero este año viene con una mayor oportunidad para los espectadores, gracias al bateador japonés de los Dodgers, Shohei Ohtani, y al lanzador Yoshinobo Yamamoto.

Puede que solo lo disputen dos equipos estadounidenses, pero este enfrentamiento podría ser literalmente una Serie «Mundial».

«Simplemente creo que será una Serie Mundial global. Sigo defendiendo el hecho de que más ojos podrían estar viendo esta serie que cualquier otra Serie Mundial», dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Juegos

New York en Los Angeles

(Gerrit Cole vs Jack Flaherty) 8:08 PM

Juegos de mañana

New York en Los Angeles

(Carlos Rodon vs Yoshinobu) Yamamoto 8:08 PM

Por: Jordan Mendoza

USA TODAY