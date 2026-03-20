Lobo Menor queda encarcelado en Ecuador tras ser detenido en México con ayuda a Colombia

Quito.- La cárcel de máxima seguridad de Ecuador, inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, ya acoge a Esteban Aguilar (Lobo Menor), uno de los líderes de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, detenido en México con la colaboración de Colombia.

Tras llegar en la noche del jueves a Guayaquil, procedente de Bogotá, Lobo Menor fue trasladado en helicóptero hasta la llamada Cárcel del Encuentro, situada en un paraje inhóspito de la costa ecuatoriana, en la provincia de Santa Elena. Esta prisión fue creada especialmente para albergar a líderes y cabecillas criminales de alto perfil.

La Cárcel del Encuentro, bautizada así por el presidente Daniel Noboa en alusión al lema del Gobierno del Encuentro de su predecesor Guillermo Lasso, fue inaugurada a finales de 2025 y concentra a los criminales más peligrosos del país, donde permanecen aislados.

Objetivo de la cárcel y medidas de seguridad

El objetivo de esta instalación es neutralizar a los capos criminales detenidos en Ecuador, quienes en otras cárceles tenían facilidades para controlar a otros presos, mantener lujos en sus celdas y continuar dirigiendo actividades criminales desde la prisión, convirtiéndola en su centro de operaciones.

Lobo Menor fue vestido con el uniforme naranja de la cárcel y su cabeza fue rapada. «De ‘capo’ a PPL (persona privada de libertad). Celda número uno. Seguimos trabajando», señaló el ministro del Interior, John Reimberg, junto a fotos del cabecilla en señal de sumisión frente a agentes estatales.

Detención internacional y vínculos criminales

Lobo Menor fue detenido en México a solicitud de Colombia, tras usar una identidad falsa con el nombre de Juan Carlos Montero y abordar un avión rumbo a México.

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Debido a las relaciones diplomáticas rotas entre México y Ecuador, primero fue expulsado a Colombia y luego trasladado a Ecuador.

Aguilar tenía alerta roja de Interpol por haberse fugado sin cumplir una condena de 20 años por el asesinato del hermano del exministro José Serrano. También está imputado por la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023, instruyendo la logística a Carlos Angulo (El Invisible).

Según Noboa, Lobo Menor lideraba Los Lobos, vinculados con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la captura de Wilmer Chavarría (Pipo), su padrastro y máximo líder. Los Lobos son responsables de la peor crisis de violencia en Ecuador y están catalogados como «terroristas» por el presidente desde hace más de dos años.