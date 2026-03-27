Santo Domingo.- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró inadmisible la solicitud de cerrar el proceso penal contra Ángel Lockward, acusado de corrupción administrativa, porque fue interpuesta fuera del momento procesal correspondiente.

El tribunal estableció que el pedido se presentó cuando la audiencia preliminar ya había avanzado hasta la fase de conclusiones, lo que impide introducir nuevos incidentes.

«Admitir esa solicitud en esa etapa constituiría una desnaturalización del procedimiento penal, ya que la normativa no permite reabrir el debate con nuevos planteamientos luego de agotadas las intervenciones de fondos», explicó el juzgado mediante nota de prensa.

También rechazó el pedido de variación de medida de coerción, por lo que Lockward mantiene la prohibición de salida del país así como la garantía económica y obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

Asimismo, declaró inadmisible otra solicitud relacionada con la liberación de fondos retenidos, al considerarla extemporánea y carente de pertinencia.

Las autoridades acusan a Lockward de participar en una presunta red de corrupción administrativa que defraudó al Estado por más de RD$19,000 millones, supuestamente liderada por los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

El abogado Ángel Gilberto Lockward Mella, acusado en el caso operación Calamar, dijo que cuando el Ministerio Público lo detuvo vivió la “sensación permanente de indefensión absoluta.

Según el órgano persecutor, Lockward realizó pagos irregulares, efectuó cesiones de créditos ficticias y lavó activos a través de su firma de abogados.

La defensa del abogado señaló que desde 2022 han transcurrido más de cuatro años sin sentencia definitiva, ya que el expediente se mantiene en fase de instrucción.

En ese sentido, sostiene que las dilaciones no son atribuibles al imputado, sino a la complejidad del caso, el número de querellantes y la actuación del Ministerio Público.

Otros imputados en el caso son Princesa Alexandra García Medina, Rosa Airas Ruiz y su hijo Omar Manuel (Micky) Arias; Claudio Silver Peña, exdirector del Catastro; y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar.