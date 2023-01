“Lograr que el personaje tenga sus propias emociones, ahí está la magia”

Muchos actores han confesado cómo algunos personajes se han quedado en su piel, luego de escenificarlos, dándoles trabajo despegarse de los mismos cuando asumen su vida real al final de la producción.

A Vicente Santos no le ha pasado nada tan profundo, pero reconoce que se vive un duelo al despedir un personaje y que le costó mucho quitarse el bigote de Alberto, rol que asumió en la reconocida película dominicana “Cocote”.

“No me lo podía quitar y le preguntaba al director: ¿tú estás seguro de que me lo puedo quitar? Y él me reiteraba que “sí, ya”. Aún así no pude hacerlo ese día, sino al siguiente y casi luchando”.

“El duelo es una manera natural de separarse de esa vida. Entonces el personaje se puede ir y traspasar el umbral del inconsciente, de ese acuerdo que uno hace con él. Eso puede pasar, algunos dicen que es falta de profesionalidad, pero creo que depende mucho del artista y del momento en que vives”, dijo.

Vicente ha asumido innumerables roles en teatro y cine, con perfecto control de las emociones y el físico de cada uno, lo que ha hecho que se le reconozca como uno de los mejores de su generación. A la pregunta de cómo hace para lograr tan bien cada personaje que ha representado, expresa que ese es precisamente el trabajo del actor, lograr que cada personaje tenga su propia impronta, su propia imagen, sus propias emociones. Cada uno se diferencia en cómo se comporta, se maneja o viste.

“Con el tiempo me he dado cuenta de que ahí radica la magia, cuando la gente lo percibe y recibe, y te lo hace saber es muy lindo, impulsa a seguir hacia adelante haciendo, haciendo.. Lamentablemente eso ahora no abunda mucho por la inmediatez, que no permite que se den esas transformaciones que para mí son tan importantes”.

Vicente a dicho en diversas ocasiones que viene de un teatro en el que se cuestiona la sociedad y “se pone el dedo en la llaga”, por lo que lo cuestionamos sobre si piensa que estamos excedidos de guiones ligeros. El teatro y el cine -dijo- están, aparte de entretener y educar, para cuestionar la sociedad. Siempre en las crisis, luchas y evoluciones el arte ha estado presente y han estado los artistas involucrados.

“Sí, ese debe ser uno de los fines, aunque se ha ido dejando de lado. Pero en cine y teatro siempre hay artistas comprometidos en llevar ese mensaje. No todo es diversión y hacer dinero, hay que dejar una huella y aportar. Lo dije y lo sostengo ese debe ser uno de los pilares”. En cine, el actor y director filma en estos momentos la película “Ella”, cuyo rodaje termina en febrero. Está además con el estreno de “El año del tigre”, que se estrena en Perú. Planea hacer un monólogo teatral y otros proyectos de los que todavía no puede adelantar.



Como director

Actualmente dirige el montaje “Acepto lo que sea, pero contigo”, protagonizado por Pepe Sierra y Judith Rodríguez, que sube a escena del 9 al 18 de febrero en la sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito. Para él dirigir dos actores de experiencia y bien valorados por el público, como Judith y Pepe, ha sido un encuentro con amigos a los que quiere y admira.

“Son grandes actores, los dos son apasionados del arte y ha sido un proceso lindo, de mucha sinergia”. Adelanta que el montaje va a ser recordado sobre todo por las personas que deciden tener el compromiso con otra persona. Es una historia de pareja que muestra que cuando aceptamos a otro como compañero de vida, más allá de los papeles, debe reinar el amor, en la salud, en la riqueza, en la pobreza.

Cuál hijo quieres más

A Vicente se le hace difícil decir cuál ha sido su película inolvidable. Confiesa que es como cuando a una madre le preguntan cuál hijo quieres más. Si pudiera decir uno, dos o 10, diría que Alberto de “Cocote” y “Liborio”, por lo que le hizo entender como artista y creador, además del proceso de sanación y espiritualidad que le dejó.