Garibaldy Bautista, fue electo miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Mundial de Béisbol

y Softbol en el Congreso celebrado en Tailandia.

Ayudará

Garibaldy va a contribuir con el país. Es un reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el desarrollo del softbol en la región. ¡Bien!

Basket

Los clubes están integrados para el éxito del Clásico Boyón Dominguez que se hará en el club Mauricio Báez en noviembre.

Futuro

Si Diego Tatis se lleva de consejos y conserva buena disciplina tiene un porvenir en el baloncesto. ¡El chico es una estrella!