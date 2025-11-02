Los Angeles Dodgers parecen haber convertido su dominio en una costumbre. Tras conquistar su segundo título consecutivo de Serie Mundial y el tercero en seis años, el equipo angelino arranca la temporada 2026 como el gran favorito para repetir la hazaña, según los principales operadores de apuestas.

En ESPN BET, los Dodgers encabezan las probabilidades con un momio de +375, seguidos por los New York Yankees (+700) y, más atrás, Houston Astros y Philadelphia Phillies (+1200). Para los expertos, el poderío ofensivo de Los Ángeles y la profundidad de su cuerpo de lanzadores los mantienen como una auténtica dinastía moderna.

“Parece que cada año ponemos a los Dodgers como favoritos y mantenemos prácticamente el mismo momio”, explicó Johnny Avello, director de DraftKings. “No hay razón para que no lo sean, mientras sigan presentando un equipo con ese nivel de talento”.

El dominio del conjunto angelino también se refleja en el entusiasmo de los apostadores. De acuerdo con DraftKings, los Dodgers concentran el 40% de las apuestas y el 25% del volumen de dinero apostado para la Serie Mundial 2026.

Los Toronto Blue Jays, subcampeones tras caer en el dramático Juego 7, aparecen con un momio de +2000, un salto considerable desde los +6000 con los que iniciaron la temporada 2025. Durante ese partido decisivo, Los Ángeles remontó un 4-2 en la octava entrada, impulsado por la brillante actuación de Yoshinobu Yamamoto, quien terminó siendo nombrado Jugador Más Valioso tras sellar el campeonato en la undécima entrada.

“El público apostador disfrutó ver a los Dodgers coronarse otra vez”, señaló Matthew Rasp, operador senior de BetMGM. “Esperamos que el respaldo hacia ellos se mantenga fuerte para el tricampeonato”.

En el otro extremo, Chicago White Sox y Colorado Rockies cierran la lista con momios de 500 a 1, reafirmando su condición de equipos en reconstrucción.

Mientras tanto, en Los Ángeles, el ambiente es de confianza total: la dinastía azul sigue viva, y el béisbol parece tener, por ahora, un rey indiscutido.

Con datos de ESPN