Nueva York.- Ante la demanda generada por el esperado Duelo del Caribe “Showdown: República Dominicana vs Puerto Rico”, que se celebrará el sábado 15 de noviembre en el Citi Field de Nueva York, los organizadores anunciaron la apertura de nuevas secciones de asientos a precios accesibles, con el objetivo de que más fanáticos puedan ser parte de este evento histórico.

La medida fue confirmada a través de los canales oficiales del estadio de los Mets de New York y de la Major League Baseball (MLB), en respuesta al gran interés que ha despertado el enfrentamiento entre dos de las naciones con mayor tradición beisbolera del Caribe.

Las nuevas localidades buscan democratizar el acceso al espectáculo y convertir la jornada en una auténtica celebración del béisbol caribeño y la identidad compartida de dos países con profundas raíces en el deporte, en el corazón de una ciudad que alberga las comunidades dominicana y puertorriqueña más grandes fuera de sus territorios.

El Showdown: RD vs PR será una cita sin precedentes, al convertirse en el primer enfrentamiento oficial tipo All-Star Game entre las selecciones profesionales de ambos países en territorio continental de los Estados Unidos. La actividad cuenta con el aval de la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR) y la Federación Nacional de Peloteros Profesionales de la República Dominicana (FENAPEPRO), así como con el auspicio de MLB y la organización de los New York Mets.

“Queremos que nadie se quede fuera. Este evento es un homenaje al talento, la cultura y la hermandad deportiva entre Puerto Rico y República Dominicana, y abrir nuevas secciones más accesibles es una forma de celebrarlo junto a todos”, expresó el comité organizador.

Durante la jornada se realizará una ceremonia especial de dedicatoria al exjugador puertorriqueño Carlos Delgado, quien será reconocido por la APPPR y fungirá como dirigente honorario del equipo All-Star de Puerto Rico. En su honor, todos los jugadores boricuas vestirán el número 21, el mismo que Delgado utilizó durante su paso por los Mets de Nueva York.

Así mismo la FENAPEPRO dedicará el encuentro a la superestrella dominicana Robinson Canó, quien disputará su último partido profesional en suelo estadounidense. Como homenaje, los jugadores del equipo All-Star de República Dominicana llevarán su emblemático número 24.

El partido está programado para iniciar a la 1:00 p.m., precedido por un pre-game party desde las 10:30 a.m., con música en vivo, gastronomía típica y actividades familiares.

La primera bola será lanzada por el reconocido empresario y magnate de los medios de comunicación digital Santiago Matías (Alofoke) y el Himno Nacional Dominicano será interpretado por Héctor Acosta “El Torito”.

Las boletas para este evento están disponibles en https://www.mlb.com/es/mets/tickets/specials/rd-pr y el evento será transmitido por CDN 37 para la República Dominicana, WAPA Deportes para Puerto Rico y en streaming mundial a través de MLB.TV.