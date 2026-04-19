Con las muchas expectativas que se han creado, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tendría que hilar fino en su fallo contra tres exministros y otros acusados de defraudar al Estado con más de 19 mil millones de pesos.

El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, uno de los principales acusados, descalificó las supuestas pruebas del Ministerio Público, se proclamó inocente y reclamó que “la percepción no reemplace a la evidencia”.

Otros imputados por el supuesto desfalco al Estado a través de operaciones ilícitas son los exministros de Hacienda, Donald Guerrero, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

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En el expediente también figura el exsenador de Azua, Rafael Calderón. La magistrada Altagracia Ramírez dijo que dará a conocer el 29 de mayo próximo su decisión sobre si envía o no a juicio de fondo a los imputados. El último día de las exposiciones, Peralta también denunció profundas carencias del sistema judicial respecto a la protección de la imagen pública de los ciudadanos.

De todos, es uno de los que ha defendido su inocencia con más energía. La opinión pública no deja de estar atenta al desarrollo de otro de los casos alrededor del cual se ha hecho mucho ruido.

Los argumentos del exfuncionario obligan a la jueza de instrucción a examinar rigurosamente los alegatos del Ministerio Público para determinar si procede enviar a juicio de fondo a cada uno de los imputados en el polémico escándalo de corrupción.