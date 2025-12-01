Los Lakers logran séptima victoria consecutiva

Luka Doncic saluda sonriente a Austin Reaves durante el partido de anoche, también figura Jake LaRavia.

LOS ÁNGELES (AP).– Luka Doncic anotó 20 de sus 34 puntos en el primer cuarto y los Lakers de Los Ángeles encaminaron su séptima victoria consecutiva, con marcador 133-121 sobre los Pelicans de Nueva Orleans el domingo por la noche.

Doncic también capturó 12 rebotes y siete asistencias para ayudar a los Lakers a conseguir su decimotercera victoria en 15 partidos.

Reaves explosivo

Austin Reaves asumió su rol de protagonista en los Lakers, añadiendo 33 puntos y ocho asistencias.

Deandre Ayton sumó 22 puntos y 12 rebotes, y Rui Hachimura anotó 14 puntos.

Saddiq Bey anotó 22 puntos y capturó 11 rebotes, y Bryce McGowens añadió 23 puntos para los Pelicans. Han perdido 11 de 12 partidos.

Nueva Orleans se quedó con un equipo reducido, con Zion Williamson (tendón de la corva) y Trey Murphy III (codo) observando desde el banco.

Los Lakers dominaron la primera mitad, con una ventaja de 46-27 al final del primer cuarto y 77-57 al descanso.

Fue la mayor cantidad de puntos anotados por los Lakers en cualquier cuarto esta temporada y empató la quinta mayor cantidad en un primer cuarto en la historia de la franquicia.

Los 77 puntos de la primera mitad igualaron la mayor cantidad de los Lakers en una mitad esta temporada.

Los Pelicans encontraron su ofensiva en el tercer cuarto, disparando un 62,5% desde la cancha en el período y acercándose a 100-89.

Lebron no jugó

Lebron James tuvo que descansar por una molestia en el pie izquierdo. Debutó la temporada el 18 de noviembre y jugó cuatro partidos tras recuperarse de una ciática.

