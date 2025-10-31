Los libros: esa arma letal

Decía Goebbels, artífice del aparato mediático de Hitler, que cada vez que escuchaba la palabra cultura sacaba el revólver.

Fiel a la tradición de sus otrora enemigos, el actual gobierno de USA ha prohibido ahora, según la Asociación de Escritores Norteamericanos PEN, 6,870 libros en escuelas públicas, vetando entre otros a Gabo, Hemingway, Toni Morrison, José Saramago y William Golding, quien precisamente denunció el poder de Belcebú en el mundo.

Como siempre, la patria chiquita de Marcos Rubio, La Florida, lidera el veto con más de 2,300 libros prohibidos. En Texas, El amor en tiempos de cólera fue catalogado como “inadecuado”. En Carolina del Norte, Virginia y Tennessee se han eliminado libros como Fahrenheit 451 y El diario de Ana Frank, donde se denuncia la quema de obras por los nazis.

¡El diario de Ana Frank! Lloré a mares cuando vi esa película y leí el libro que denuncia, a nivel muy íntimo, el horror de la vida bajo los nazis y la constante vigilancia del SIM —digo, de la Gestapo—.

Gabo es uno de la lista de 20 Premios Nobel silenciados. Y, de hecho, lo que se está prohibiendo es nuestra cultura, nuestro modo de ver el mundo, de soñarlo. Solo ello explica que Cien años de soledad sea hoy una mala palabra.

PEN America, sociedad de escritores norteamericanos, define este asalto a la libertad de leer como una limitación de la imaginación de la infancia. De “la vida no como uno la vivió sino como la recuerda para contarla”, como explicó Gabo.

Y mientras se prohíben los libros que puedan contar la vida e historia de los esclavos, mujeres, la pobreza, el racismo, la lucha por la libertad, nada impide que la infancia y adolescencia conozcan la saga de otros niños y niñas abusados sexualmente, traficados, golpeados, vendidos y comprados por los mismos que hoy prohíben que conozcan practicantes de la pedofilia.