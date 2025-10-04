¿Qué Pasa? Noticias importante

¿Buscando qué hacer este fin de semana? Aquí los mejores brunch

¿Sientes la llamada del fin de semana? La Ciudad Colonial de Santo Domingo te susurra al oído con una propuesta irresistible: un brunch mucho más que comida, una experiencia.

Imagina calles empedradas que te guían hacia aromas de café recién hecho, el tintineo de copas de mimosa y sabores que despiertan tus sentidos, todo con el encanto inigualable de la primera ciudad del Nuevo Mundo.

A continuación, una guía para que descubras tu rincón perfecto para brunchear, agrupados por el ambiente que buscas

🌴Oasis Tropicales y Vistas de Ensueño🌴

Brunch dominical con elegancia tropical: Sumérgete en un buffet de lujo con mimosas y la mejor vista a la piscina más chic de la Zona. ¡El plan perfecto para un domingo de sol! (📍 Calle Las Mercedes)

Puedes leer: Día de la Virgen de las Mercedes: opciones deliciosas en la Zona Colonial

Buche Perico: Un pulmón verde en medio de la ciudad. Disfruta de un brunch con ingredientes locales en un ambiente que te conecta con la naturaleza. (📍 Calle El Conde)

Cafetería El Conde (Hotel Peñalba): Siéntete parte de la historia con un brunch clásico mientras observas el vibrante pulso de la Calle El Conde. (📍 Calle El Conde)

☕ Para los Devotos del Café y los Rincones con Alma ☕

Casa Barista: El paraíso para los coffee lovers. Aquí, el café de especialidad es el protagonista y cada plato está diseñado para maridar a la perfección. (📍 Calle Isabel La Católica)

Affogato: ¿Buscas un brunch que se sienta como en casa? Este es tu lugar. Café de calidad y un ambiente que te abraza. (📍 Calle Arzobispo Nouel)

Brunchy RD: El favorito de los brunch lovers. Platos generosos, buen café y una vibra fresca que te recarga de energía. (📍 Calle Sánchez)

🍽 Un Mundo de Sabores en tu Plato 🍽

Le Petit Coin (Francia): Teletranspórtate a París con el olor de croissants recién horneados, quiches y un café que enamora. (📍 Calle Arzobispo Meriño)

Casa Paco’s (España): Dale un toque mediterráneo a tu brunch con tortillas españolas, tapas y jugos con carácter. (📍 Calle Isabel La Católica)

La Marchanta Restaurante (México): ¡Ándale! Despierta tus sentidos con huevos rancheros, chilaquiles y ese toque picante que alegra el alma. (📍 Calle Padre Billini)

Granier (Europa): Una panadería europea que domina el arte del brunch. Tostadas, croissants y la calidad que los caracteriza. (📍 Calle El Conde)

✨ Joyas Ocultas y Propuestas Creativas ✨

La Bendita: La bendición de cada domingo. Una terraza de ensueño, platos variados y mimosas para brindar por la vida. (📍 Calle Arzobispo Nouel)

El Búho Eatery: Creatividad pura en cada bocado. Un diseño espectacular y opciones deliciosas que te sorprenderán. (📍 Calle El Conde esq. Arzobispo Meriño)

Suzzete: El rincón íntimo ideal para un brunch en pareja. Croissants, sándwiches gourmet y un ambiente perfecto para dos. (📍 Calle Arzobispo Portes)

Petrus Restaurante: Sofisticación y sabor. Opciones internacionales con un sello gourmet para un brunch inolvidable. (📍 Calle Padre Billini)

Cada bocado en la Ciudad Colonial es un diálogo entre tradición y vanguardia. Ahora te toca a ti ser el protagonista de esta historia.

📸 ¡Anímate a explorar y comparte tu experiencia con el hashtag #BuscandoEnLaZona! Descubre por qué brunchear aquí es mucho más que comer: es vivir la historia con sabor.

