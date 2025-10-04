¿Sientes la llamada del fin de semana? La Ciudad Colonial de Santo Domingo te susurra al oído con una propuesta irresistible: un brunch mucho más que comida, una experiencia.

Imagina calles empedradas que te guían hacia aromas de café recién hecho, el tintineo de copas de mimosa y sabores que despiertan tus sentidos, todo con el encanto inigualable de la primera ciudad del Nuevo Mundo.

A continuación, una guía para que descubras tu rincón perfecto para brunchear, agrupados por el ambiente que buscas

🌴Oasis Tropicales y Vistas de Ensueño🌴

Brunch dominical con elegancia tropical: Sumérgete en un buffet de lujo con mimosas y la mejor vista a la piscina más chic de la Zona. ¡El plan perfecto para un domingo de sol! (📍 Calle Las Mercedes)

Buche Perico: Un pulmón verde en medio de la ciudad. Disfruta de un brunch con ingredientes locales en un ambiente que te conecta con la naturaleza. (📍 Calle El Conde)

Cafetería El Conde (Hotel Peñalba): Siéntete parte de la historia con un brunch clásico mientras observas el vibrante pulso de la Calle El Conde. (📍 Calle El Conde)

☕ Para los Devotos del Café y los Rincones con Alma ☕

Casa Barista: El paraíso para los coffee lovers. Aquí, el café de especialidad es el protagonista y cada plato está diseñado para maridar a la perfección. (📍 Calle Isabel La Católica)

Affogato: ¿Buscas un brunch que se sienta como en casa? Este es tu lugar. Café de calidad y un ambiente que te abraza. (📍 Calle Arzobispo Nouel)

Brunchy RD: El favorito de los brunch lovers. Platos generosos, buen café y una vibra fresca que te recarga de energía. (📍 Calle Sánchez)

🍽 Un Mundo de Sabores en tu Plato 🍽

Le Petit Coin (Francia): Teletranspórtate a París con el olor de croissants recién horneados, quiches y un café que enamora. (📍 Calle Arzobispo Meriño)

Casa Paco’s (España): Dale un toque mediterráneo a tu brunch con tortillas españolas, tapas y jugos con carácter. (📍 Calle Isabel La Católica)

La Marchanta Restaurante (México): ¡Ándale! Despierta tus sentidos con huevos rancheros, chilaquiles y ese toque picante que alegra el alma. (📍 Calle Padre Billini)

Granier (Europa): Una panadería europea que domina el arte del brunch. Tostadas, croissants y la calidad que los caracteriza. (📍 Calle El Conde)

✨ Joyas Ocultas y Propuestas Creativas ✨

La Bendita: La bendición de cada domingo. Una terraza de ensueño, platos variados y mimosas para brindar por la vida. (📍 Calle Arzobispo Nouel)

El Búho Eatery: Creatividad pura en cada bocado. Un diseño espectacular y opciones deliciosas que te sorprenderán. (📍 Calle El Conde esq. Arzobispo Meriño)

Suzzete: El rincón íntimo ideal para un brunch en pareja. Croissants, sándwiches gourmet y un ambiente perfecto para dos. (📍 Calle Arzobispo Portes)

Petrus Restaurante: Sofisticación y sabor. Opciones internacionales con un sello gourmet para un brunch inolvidable. (📍 Calle Padre Billini)

Cada bocado en la Ciudad Colonial es un diálogo entre tradición y vanguardia. Ahora te toca a ti ser el protagonista de esta historia.

📸 ¡Anímate a explorar y comparte tu experiencia con el hashtag #BuscandoEnLaZona! Descubre por qué brunchear aquí es mucho más que comer: es vivir la historia con sabor.