Hoy el pueblo dominicano celebrara el Día de la Virgen de las Mercedes, declarada Patrona de la República Dominicana desde la Independencia en 1844. Para esta fecha, miles de feligreses se dan cita en la parroquia santuario Nuestra Señora de las Mercedes en el Santo Cerro, de la provincia La Vega.

Es día no laborable acorde con la Ley 139-97, la cual declara los días feriados.

Para lo que se quedan en la ciudad y quieren salir a refrescarse, la Ciudad Colonial ofrece una amplia gama de opciones, desde heladerías y juguerías hasta rincones dulces, entre otros, aquí algunas opciones.

Una recomendación seria la Ciudad Colonial, es un espacio vivo que se reinventa y espera a sus visitantes con cada recorrido.

Puedes leer: Casa Mella- Russo: Un tesoro cultural en el corazón de la Ciudad Colonial

Este día favorable para recorrer sus calles en familia, entrar en sus templos, disfrutar sus plazas y, de paso, refrescarse con la amplia oferta gastronómica que la hace única.

La Zona Primada de América invita a disfrutar de sus renovados espacios, combinando historia, cultura y una variada oferta para combatir el calor.

Helados y postres

Antojao – Creatividad en helados y postres, en la Calle Mercedes.

Paletas Bajo Cero – Paletas naturales con rellenos irresistibles.

Helados Bon – Tradición dominicana para toda la familia.

Glaceé – Heladería boutique en la Calle El Conde.

Hot & Cold – Waffles calientes con helado frío.

Grieggo – Yogurt helado fit y fresco.

Sweet Sensory – Helado como experiencia artística.

Valentino – Gelato italiano artesanal.

Häagen-Dazs – Helados premium en la Meriño.

Myka Greek Frozen Yogurt – Yogurt griego customizable.

Le Petit Coin – Un rincón francés con encanto.

Bebidas frías y calientes

Blender Cycle – Smoothies y bowls energéticos en la Arz. Nouel.

Jugo Terapia – Batidos detox y bienestar natural.

Coco-Limón – Jugos y cocadas en carrito móvil.

Mezcla Experience – Arte y sabor en cada smoothie.

Yuppi – Jugos naturales rápidos y sabrosos.

Sanys Waffles & Coffee – Jugos y waffles en Meriño.

Affogato – Café moderno con smoothies frutales.

Doña Martha Café – Jugo casero en ambiente familiar.