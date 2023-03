Los mejores tripleros de temporada 2022-23

Por: Sergio Rabinal

El triple es el factor principal a la hora de distinguir entre victoria y derrota en la actual NBA. Sin él resulta prácticamente imposible ganar, y darle forma hasta encontrar el equilibrio entre las distintas zonas del campo es una virtud. Aunque a día de hoy se ha democratizado su uso todavía siguen existiendo los especialistas en este área, de las cuales hay que distinguir dos categorías: triple tras pase y tras bote.

Estas dos formas de ejecutar un lanzamiento exterior son la manera correcta de evaluar a día de hoy a los tiradores de tres. Esto se debe a que el porcentaje general de acierto puede no revelar la realidad debido al volumen y a la distribución de los tipos de acción.

Sin entrar a valorar cómo lucirían ambos ránkings usando las estadísticas avanzadas, es momento de repasar quiénes son los mejores tiradores desde el triple en la temporada 2022-2023.

Un pequeño inciso antes de arrancar, el umbral se ha puesto en 40 partidos disputados, 4 triples tras dribble y 5 en catch&shoot de media.

Mejores tiradores en triples tras pase



1 — Michael Porter Jr

La reaparición de Michael Porter Jr tras prácticamente una temporada en blanco ha venido de la mano de una reformulación de su rol. En este curso, el prometedor alero ha ejercido unas funciones más próximas a las de ejecutor, en lugar de crecer como creador de juego. Su rendimiento como lanzador exterior bebe mucho del excelente nivel de juego de Nikola Jokic, quien le asiste en el 33% de sus intentos de cara al aro.

Especialmente brillante está siendo su precisión desde la larga distancia en acciones de catch&shoot donde lidera la NBA con una altísima eficiencia del 43,8% en sus 5,2 lanzamientos.



2 — Lauri Markkanen

La explosión de Lauri Markkanen en Utah Jazz es una de las historias de esta temporada. Un jugador capaz de dominar en la pintura y más allá del arco como el arquetipo perfecto del jugador moderno.

El finladés se queda con el segundo puesto en este ránking debido a su volumen (6,6 triples), superior al de Hield, aunque ambos compartan porcentaje de acierto en triple en recepción: 41,9%.

Lauri Markkanen



3 — Buddy Hield

Hield va camino de convertirse en el primer jugador no llamado Stephen Curry en liderar la NBA en triples habiendo disputado la estrella de los Warriors la temporada completa. El escolta de los Pacers ha mantenido la gran química que tenía con Tyrese Haliburton en Sacramento y es una auténtica amenaza cuando recibe más allá del arco.

Buddy Hield

4 — Keegan Murray

El número 4 del último Draft ha sorprendido positivamente en la que está siendo una campaña sensacional para los Kings. Después de anotar el 29,6% en su primer año en Iowa y un 39,8% con 4,4 intentos en su segunda temporada, Keegan Murray se ha destapado como una amenaza constante desde lejos.

Con 5,6 triples en recepción por noche, el jugador de tan solo 22 años promedia un altísimo 41,1%. De terminar con estos números sería el mejor debutante desde que hay registro (2014), superando a Saddiq Bey en 2021 (40,2%).



5 — Klay Thompson

Para cerrar el top 5, un clásico en esta lista. Klay Thompson ha recuperado sensaciones y sus números han vuelto a los estándares previos a la lesión en cierto modo. Tras promediar «apenas» un 38,8% la pasada campaña, en esta se ha asentado en el umbral del 40.

La estrella de los Warriors ha reducido su volumen respecto a 2022 (9,2) con 7,7 intentos, lo que hace de él el más proclive a lanzar en catch&shoot, conectando el 40,7% de esos tiros.

Mejores tiradores en triples sobre bote



1 — Stephen Curry

¿Quién iba a estar aquí arriba sino? Stephen Curry ha tenido numerosos problemas con las lesiones que le han limitado a 41 partidos, pero eso le sirve para alcanzar lo más alto en este particular ránking. La estrella de los Warriors es una auténtica máquina de anotar cuando se mezcla el bote, el tiro en suspensión y la larga distancia.

Stephen Curry

Steph intenta 6,1 triples sobre bote por noche (tercer registro más alto) y convierte el 47,6% de ellos, una precisión altísima e inigualable. De hecho, la distancia entre él y el segundo (7,3%) es la misma que entre este y el undécimo (Fred VanVleet, 33%).



2 — Tyrese Haliburton

El primero de los mortales y el segundo en el ránking es Tyrese Haliburton, quien ha exprimido al máximo su inusual mecánica de lanzamiento hasta convertirla en una peligrosísima arma.

La nueva referencia de los Pacers conecta un increíble 40,3% de sus triples off the dribble con 5,5 intentos por noche.





Tyrese Haliburton

3 — Donovan Mitchell

Mitchell arrancó la temporada a un nivel intratable en esta categoría y, lógicamente, ha ido perdiendo fuerza con el paso de los meses. Sin embargo, el líder de los Cavs ha podido mantener un porcentaje de acierto bastante notable en este tipo de acciones y acecha a Haliburton por el segundo lugar.

De la mano de 5,7 triples tras bote por encuentro, Mitchell anota el 39,5% de ellos, rozando el umbral de la eficiencia que marca el 40%.

Donovan Mitchell



4 — James Harden

Otro que ha renacido en esta campaña es James Harden quien con su mejoría física ha conseguido recuperar para la ocasión su stepback. El base de los 76ers ha devuelto el brillo al que fue su movimiento más caracterísitico en los Rockets hasta ubicarse en el cuarto lugar entre los más prolíficos sobre bote.

Harden está lanzando 5,4 triples off the dribble para conectar un 38% de ellos, nada mal pese a no tener el brillo de antaño.



5 — Kyrie Irving

No muy lejos se ubica Kyrie Irving, quien cierra el top 5, y que en Dallas podrá seguir dando rienda suelta a su particular verso libre.

El jugador de 30 años es uno de los más peligrosos sobre bote, como bien refleja su 37,8% de acierto en 4,7 intentos por partido.

