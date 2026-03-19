Bryan Luciano, Jerry Flores y José Familia, de los Leñeros de Los Mina.

Santo Domingo.– El club Los Mina extendió a tres su racha de victorias tras imponerse con autoridad 87-67 a los Loros Calientes, en la continuación de la serie regular del X Torneo de Baloncesto Superior de la Provincia Santo Domingo.

Con el triunfo, Los Mina (3-1) se recupera de su revés en el debut y empata en la cima del grupo A con Calero de Villa Duarte, ambos con marca de 3-1, mientras que los Loros se hunden en el último lugar sin victorias en cuatro salidas.

Dominio y liderato compartido

El encuentro, celebrado en el polideportivo del club Deportivo Ozama, en Santo Domingo Este, mostró el dominio de Los Mina de principio a fin en un torneo dedicado al presidente Luis Abinader.

El refuerzo Jerry Flores encabezó la ofensiva con 20 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, seguido por Yasuel Batista, quien logró un doble-doble de 15 tantos y 11 rebotes. También aportaron José Familia con 13 puntos, Luis Morillo con nueve, Bryan Luciano con ocho y 13 rebotes, y Andy Aquino con ocho unidades.

También te puede interesar:

Por los derrotados, Luis Martínez y Esteban Puello registraron dobles-dobles, con 21 puntos y 13 rebotes, y 19 tantos y 10 capturas, respectivamente, mientras que César Reyes añadió siete puntos.

Así marchan los grupos

En el grupo B, los Caminantes de Los Alcarrizos lideran con récord de 3-1, seguidos por los Trenes de Santo Domingo Norte (2-2) y Caobas City de Santo Domingo Oeste (1-3).

El torneo reúne a seis franquicias: Caminantes de Los Alcarrizos, vigentes campeones; Trenes de Santo Domingo Norte, subcampeones; Loros Calientes, Leñeros de Los Mina, Calero de Villa Duarte y Caobas City.

La justa es organizada por un comité encabezado por Ángel De la Cruz, con el respaldo de la Asociación de Baloncesto de Santo Domingo (Abasado), que preside William Cabral Lugo, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes.

Próximo partido

El campeonato continuará el viernes con el enfrentamiento entre Trenes de Santo Domingo Norte y Caminantes de Los Alcarrizos, a las 8:00 de la noche, en el polideportivo del Crom, en Villa Mella.