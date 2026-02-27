Pedro Brand avanza a la Gran Final del Torneo Provincial Clase A

Pedro Brand.- – El representativo de Pedro Brand aseguró su pase a la Gran Final del Torneo Provincial Clase “A” tras imponerse con marcador de 10 carreras por 6 al combinado de los Bravos de San Luis, en un emocionante encuentro cargado de intensidad y buen béisbol.

El partido, celebrado dentro del marco del Torneo Provincial Clase “A” organizado por la Asociación de Béisbol de la Provincia Santo Domingo (ABEPROSADO), mostró desde las primeras entradas la determinación del conjunto de Pedro Brand, que logró fabricar carreras oportunas y mantener el control ofensivo durante gran parte del compromiso.

La ofensiva de Pedro Brand estuvo encabezada por Jacob García, quien respondió en los momentos claves bateando de 2-2, con dos dobles y tres carreras empujadas, respaldando además una sólida actuación del cuerpo monticular que, aunque enfrentó presión en los episodios finales, supo cerrar el partido para asegurar la victoria.

Por su parte, los Bravos de San Luis mostraron gallardía y espíritu competitivo, acercándose en el marcador; sin embargo, no lograron contener el ataque rival.

Con este triunfo, Pedro Brand se instala oficialmente en la serie final del torneo, a la espera del ganador del partido entre el primer lugar y el cuarto clasificado, donde buscará coronarse campeón provincial en la categoría Clase “A”.

La fanaticada celebró con entusiasmo este importante logro, reafirmando el crecimiento y el alto nivel competitivo del béisbol en la provincia Santo Domingo.